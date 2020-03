«Merde, j’aurais aimé que ce soit comme ça dans la vraie vie!

* Rejetez toutes les offres *

Toute personne qui est synonyme de Freddy Adu et Football Manager pourra s’identifier à cela.

L’attaquant de poche était un incontournable dans les premières années du jeu de gestion de simulation populaire.

Freddy Adu est devenu une sensation d’adolescent dans le monde entier à seulement 14 ans lorsqu’il est devenu le plus jeune Américain à signer un contrat professionnel dans une ligue majeure

Les statistiques d’Adu sur les premières années de Football Manager étaient folles

Les statistiques d’Adu dans le jeu étaient pour le moins incroyables, déchirant les défenses en MLS, en Premier League et au-delà.

Il a fait irruption sur la scène à seulement 14 ans, devenant le plus jeune Américain à signer un contrat professionnel de ligue majeure avec DC United.

Il s’est également procuré un contrat méga-argent avec Nike, avant de décrocher un essai avec Manchester United à l’âge de 16 ans.

Sir Alex Ferguson était un grand fan des talents d’Adu, mais un mouvement ne s’est jamais concrétisé.

«Freddy a bien fait. C’est un garçon talentueux. Il retournera aux États-Unis et nous garderons un contrôle sur lui. Quand il aura 18 ans, nous devrons évaluer ce que nous pouvons faire ensuite », avait alors déclaré Fergie.

Malheureusement pour Adu, sa carrière est tombée à plat après tout le battage médiatique qui l’entourait.

Adu, maintenant âgé de 30 ans, a eu un essai avec Manchester United en 2006

Il semblait qu’il était toujours sur la bonne voie lorsqu’il a signé un accord avec les géants portugais Benfica en 2007.

Cependant, il n’a fait que 11 apparitions en quatre ans au club, passant du temps en prêt à Monaco, Belenenses et Çaykur Rizespor.

Adu est rentré chez lui en MLS en 2011 avec Philadelphia Union, mais encore une fois n’a pas eu d’impact, et a ensuite été libéré après avoir marqué seulement sept buts en 35 apparitions.

Un séjour de sept mois au Brésil avec Bahia a également été sans succès, avant de s’emparer d’un essai avec Blackpool, alors champion du monde.

Lors de son procès avec les Seasiders en février 2014, Adu a évoqué sa réputation largement reconnue sur Football Manager dans une longue interview avec la chaîne YouTube du club.

“Je reçois beaucoup de tweets avec des gens qui m’appellent une légende de Football Manager et je me dis” putain, j’aimerais que ce soit comme ça dans la vraie vie “”, a-t-il plaisanté.

“Je n’ai pas joué à ce jeu, mais j’ai beaucoup d’amis qui l’ont fait et ils m’en ont parlé, donc c’est plutôt cool.”

En 2015, Adu a remarquablement signé pour son 12e club professionnel, rejoignant les Tampa Bay Rowdies.

Cela n’a duré qu’une seule saison, avec des essais infructueux à la fois chez les Portland Timbers et chez la polonaise Sandecja Nowy Sącz lors de la campagne de 2017.

Adu s’est vu offrir une nouvelle opportunité au Las Vegas Lights nouvellement formé en 2018, mais après un but en seulement 14 apparitions, il était bientôt sur le point de quitter le club.

Maintenant âgé de 30 ans et sans club, il semble de plus en plus improbable que la sensation de l’adolescence une fois réapparaisse dans le jeu professionnel.

Cela dit, dans une interview avec ESPN l’année dernière, Adu a affirmé qu’il n’était pas prêt à abandonner son rêve de football.

«Je suis encore très jeune. Je ne suis pas prêt à y renoncer », a-t-il expliqué.

“Les choses ne se sont pas passées comme je l’aurais voulu, évidemment. Mais j’aime trop ce sport pour dire que je suis prêt à y renoncer. “

À ce jour, il reçoit toujours des demandes sur Facebook, et parfois par le biais de son agent, sur sa disponibilité.

Les premiers signes étaient très prometteurs, mais toutes les histoires n’ont pas une fin heureuse.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé dans le cas d’Adu, mais parfois dans la vie, il faut dire que c’est assez.

