Mes 5 moments préférés en tant que joueur de football NFL et universitaire

C’est officiellement la saison d’entraînement de la NFL Combine, ce qui signifie que vos joueurs préférés ont confirmé ce que les scouts pensaient d’eux ou ont couru plus lentement et perdu de l’argent. J’ai couvert le processus de combinaison de la formation et son évolution au fil des ans. Avant de lire le sac postal, cette pièce vaut les yeux.

Nous parlerons un peu de la moissonneuse-batteuse dans le sac postal de cette semaine, mais d’abord, je vais répondre à une question de ma propre carrière.

Quel a été votre moment préféré de tous les temps en jouant au football? – @itsmeyames

Je ne suis pas sûr d’avoir un moment préféré de tous les temps, mais j’en ai plein qui me qualifierait:

1. Mon premier jeu de neige

J’ai grandi à Los Angeles en regardant tous les matchs de football de novembre et décembre se jouer dans la neige et j’ai rêvé d’avoir cette opportunité un jour. C’est finalement arrivé en 2013. Nous (les chefs) sommes allés à Washington pour jouer à Washington. Le terrain était couvert de neige pour la première moitié. Nous les avons dominés et avons gagné par quatre touchés. La seconde moitié a été principalement grasse, ce qui était misérable. Mais la combinaison de neige + la victoire de l’éruption était incroyable.

2. Mon premier départ

Il est venu dans la semaine 15 de la saison 2009 sur Sunday Night Football. Nous (les Panthers) étions 5-8 et jouions contre une équipe de Vikings avec Brett Favre qui était destinée au match de championnat NFC. Les Vikings avaient une impressionnante ligne défensive avec Jared Allen, le «Williams Wall» de Kevin et Pat et Ray Edwards.

C’était un moment difficile pour moi de prendre mon premier départ. Les entraîneurs ont un peu modifié le plan de match pour me donner plus d’aide et en déplacer la poche. J’ai bien joué, nous avons gagné et c’était génial.

Il y a quelques choses dont je me souviens le plus dans ce jeu. Tout d’abord, à quel point j’étais fatigué. J’étais épuisé au milieu du deuxième trimestre. Toutes les émotions de commencer pour la première fois peuvent être accablantes pour n’importe qui. Deuxièmement, en fin de match, nous avons appelé un run play et je me suis retrouvé au sol face à face avec notre centre, Ryan Kalil. Nous avons juste hystériquement ri sous la pile l’un de l’autre. Un souvenir tellement cool.

3. Le jeu de capture Odell

C’était mon premier départ pour les Giants en 2014, et nous connaissons tous les prises. Mais ce dont je me souviens le plus, c’était le buzz dans le stade. Je n’avais jamais rien vécu de semblable à cette électricité. Tout le monde dans le stade savait que c’était une pièce spéciale, mais je doute que nous pensions que cela changerait la vie d’Odell Beckham, Jr.

4 et 5. Deux moments forts au collège

Je n’ai jamais connu un stade plus bruyant qu’Autzen à Eugene. C’est parfois très bruyant, et deux fois de ma carrière dans l’Oregon se démarquent.

Nous avons intercepté Mark Sanchez pour battre l’USC en 2007. C’était la fin du règne de l’USC et le début de la course de l’Oregon à travers la conférence. Ce fut un moment monumental dans l’histoire du programme, et le bruit dans le stade le reflétait.

L’année précédente, nous avons gagné après avoir bloqué la tentative de but sur le terrain de Oklahoma. Je n’oublierai jamais le bruit qui a éclaté du stade alors que je courais sur le terrain pour célébrer.

Qui est votre joueur préféré dans le NFL Combine 2020 et pourquoi? – @EndweII

Je ne suis pas un draftnik. Je ne passe pas toute la saison à regarder un film collégial pour préparer le brouillon. C’est un travail à plein temps et j’ai d’autres concerts. Je regarde le film pour le Joe Moore Award, mais pour la plupart, je regarde le film Pac-12.

Donc, au lieu de lister mes joueurs préférés, je vais expliquer le but des entraînements combinés, qui retiennent toute l’attention. Combinez les séances d’entraînement pour permettre aux éclaireurs de vérifier ce que leurs yeux voient sur le film. Les scouts et le personnel du front office ont déjà regardé chaque instantané de ces joueurs. Ils ont une bonne idée de la façon dont les prospects seront testés. Quand un joueur rapide court vite, comme Henry Ruggs III de l’Alabama, cela confirme ce que le film montre.

Si un joueur qui semble “plus lent” sur le film court vite, alors les éclaireurs doivent revenir sur le film pour savoir pourquoi cela ne s’affiche pas sur le film. Ce joueur a-t-il un mauvais jeu de jambes? Est-ce plus de vitesse haut de gamme et non une rafale? L’inverse est également vrai. Si un joueur qui apparaît rapidement sur le film court plus lentement à la moissonneuse-batteuse, vous devez revoir le film pour savoir pourquoi. C’est à cela que sert la moissonneuse-batteuse.

J’entends toujours comment Prospect X va simplement mettre 20 livres de bon poids chez les pros. Est-ce courant? J’ai l’impression que la plupart des gars que je vois ont à peu près la même taille qu’au collège. – @ JDB_219

Ceci est beaucoup plus fréquent au collège, où les joueurs entrent régulièrement dans un programme de force universitaire sous-développé. Leurs corps peuvent subir un changement rapide, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous vieillissez, il est plus difficile pour le corps de faire ces changements. De plus, vous êtes dans un type différent de programme de force, un de plus sur le maintien que le levage de charges lourdes dans la NFL.

Bien sûr, il y a des joueurs qui doivent en gagner quelques-uns ou plus communément en perdre quelques-uns, mais vous ne voyez pas souvent de grosses fluctuations de poids à moins que les joueurs ne changent de position.