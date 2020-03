Mess à Valence et Getafe pour la fermeture de leurs stades

Mauvaise nouvelle pour Valence et Getafe Équipes espagnoles ils devront jouer leurs matchs de Ligue des Champions et Ligue Europa contre Atalanta et l’Inter à huis clos pour le coronavirus. Cela a été décrété par le ministre de la Santé, Salvador Illa. La mesure n’a pas plu aux fans des deux sets puisque les deux jouent beaucoup dans ces jeux, et pour cette raison l’Agrupación de Peñas de Valencia et Getafe ont décidé de protester.

Les ches doivent aller 4-1 au match aller et ont fait appel au facteur terrain, avec leur passe-temps, pour le faire. Cependant, le coronavirus a perturbé tous les plans et devra être joué sans personne. Voilà pourquoi depuis le Le groupement de Valence Peñas a publié une déclaration appelant à trouver d’autres solutions plutôt que de fermer Mestalla, car ils estiment que cette mesure est préjudiciable au différend de la réunion.

«Bien que nous acceptions de prendre des mesures pour éviter la contagion, avant de fermer un stade de football, de nombreuses autres mesures devraient être envisagées, annulez des vols, contrôlez davantage l’arrivée de personnes issues de zones à risques. Nous croyons que Les dommages causés par cette décision au Valencia CF et à ses supporters n’ont pas été pris en compte, dans un match si important pour nos intérêts dans la compétition maximale des clubs européens », disent-ils.

Une situation similaire est vécue par l’équipe de basket-ball de la ville, le Panier de Valence. L’équipe Taronja affronte Armani Milan ce jeudi à La Fonteta et, malgré les recommandations de Santé, oui jouera avec le public. Du club, ils ont publié une communication informant de cette décision car ils disent qu’ils n’ont aucune trace que des billets ont été vendus à des fans italiens. Rappelons que le Real Madrid a joué mardi à Milan à huis clos.

Les rochers du Getafe demandent une autre solution

La Fédération de Peta del Getafe Ils ne sont pas non plus restés silencieux. Ceux de Pepe Bordalás cherchent à continuer à entrer dans l’histoire après avoir éliminé l’Ajax au tour précédent: «Il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Nous exhortons Santé à envisager la possibilité d’interdire les vols en provenance d’Italie ». L’EuroGeta ne veut pas se réveiller de ce beau rêve et tentera de clore l’un des favoris du titre, l’Inter de Conte.

«Les principaux aéroports espagnols reçoivent des dizaines d’avions par jour de vols en provenance de Milan (zone à risque pour le coronavirus) et il est possible qu’ils aient été en Espagne lors des carnavals de Ténérife et de Grande Canarie ou venus voir les Fallas de Valence … Si ces vols étaient finalement interdits, les équipes de tout type de sport pourraient jouer à domicile avec des garanties et devant leur public. La compétition européenne nous a coûté cher et c’est un match pour l’histoire du Getafe CF, nous ne voulons pas qu’on se souvienne de lui comme du match qui s’est joué à huis clos », concluent les supporters bleus dans leur communiqué.