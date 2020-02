Message d’Alexander Isak au Borussia Dortmund: il ne veut pas revenir

Comme nous l’avons dans OKDIARIO; l’avant de 20 ans peut être rappelé par l’ensemble allemand par 30 millions jusqu’en 2021. Cependant, interrogé à ce sujet dans une interview Alexander Isak a reconnu qu’il ne souhaiterait pas revenir à Borussia Dortmund.

Alexander Isak considère le Borussia Dortmund comme faisant partie de son passé

“Tout ce que je peux dire, c’est que Dortmund est dans mon passé et non dans mon avenir», A déclaré le Suédois à Sporbladet. “J’apprécie vraiment où je suis et je n’ai aucune intention d’y retourner», A ajouté Isak.

Selon l’attaquant, son «seule approche est maintenant la Real Sociedad” En outre, Alexander Isak Il a reconnu qu’il était heureux en Espagne: «C’est une ligue très amusante et en développement, avec une façon de jouer qui me convient et à mon style de jeu“

Concernant son style de jeu, il a ajouté: «C’est plus facile pour moi quand l’équipe a le ballon, Je suis d’accord”. Isak a également voulu souligner l’une des grandes performances qu’il a faites dans ce cours: «Nous avons joué de très bons matchs lorsque nous avons gagné contre le Real Madrid et l’Atlético, puis à égalité contre Barcelone. Mais Si je dois en choisir un, c’est le match de Barcelone. C’était vraiment dur. “

La clause d’Alexander Isak avec la Royal Society est de 70 millions

Isak a un contrat avec la Real Sociedad jusqu’en 2024 et, bien que le Borussia Dortmund puisse le recharger pour 30 millions cet été et le prochain, sa clause pour le reste des équipes est de 70.