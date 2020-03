Message de Donovan Mitchell pour les fans après un test positif

La saison NBA a été suspendue indéfiniment mercredi soir lorsque le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert s’est révélé positif pour le coronavirus. Alors que les joueurs de Jazz étaient mis en quarantaine et testés par précaution, la nouvelle du jeudi à Donovan Mitchell a également été testée positive pour le coronavirus.

Mitchell, qui ne ressentait pas de symptômes mercredi selon Stephen A. Smith, a parlé du diagnostic avec une publication Instagram jeudi.

En plus de remercier tout le monde pour leur soutien, Mitchell a exhorté les gens à être proactifs lorsqu’il s’agit de se renseigner sur COVID-19. Il a ajouté qu’il allait continuer à suivre les conseils des professionnels de la santé qui s’occupaient de lui.

Mitchell a écrit:

Merci à tous ceux qui ont tendu la main depuis avoir entendu les nouvelles de mon test positif. Nous en apprenons tous davantage sur la gravité de cette situation et, espérons-le, les gens pourront continuer à se renseigner et se rendre compte qu’ils doivent se comporter de manière responsable à la fois pour leur propre santé et pour le bien-être de leur entourage. J’apprécie les autorités de l’Oklahoma qui ont été utiles au processus de test et tous les membres de @utahjazz qui ont été d’un grand soutien. Je vais continuer à suivre les conseils de notre personnel médical et j’espère que nous pourrons tous nous réunir et être là les uns pour les autres et nos voisins qui ont besoin de notre aide

C’est une situation incroyablement fluide, mais c’est formidable d’entendre que Mitchell va bien et prend la question au sérieux. Espérons que les fans tiendront compte de ses conseils lorsqu’il s’agit de prendre les précautions appropriées.

Avec Mitchell et Gobert, le défenseur de la Juventus Daniele Rugani était également un athlète de premier plan pour tester positif pour le coronavirus.

