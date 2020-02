Message sincère de LeBron pour Dwyane Wade avant le retrait du maillot

La légende de Miami Heat, Dwyane Wade, portera son maillot dans les chevrons samedi soir à l’AmericanAirlines Arena en tant qu’hôte du Heat, l’une des autres équipes NBA de Wade, les Cleveland Cavaliers, dans le cadre d’une célébration de trois jours à Miami.

Vendredi soir, de nombreux anciens coéquipiers et entraîneurs de Wade l’ont honoré lors d’un événement appelé Heat “The Flashback”, et tandis que l’ami proche de Wade LeBron James n’a pas pu y assister, James a enregistré un message vidéo pour Wade et a plaisanté en disant qu’il ne devrait pas vraiment féliciter Wade d’avoir retiré son maillot, car cela devait arriver dès que Miami l’a repêché. James a plutôt essayé de choisir la signature que Wade poserait que la chaleur devrait immortaliser avec une statue à l’extérieur de l’arène.

«Mon frère D-Wade, je veux juste vous féliciter pour avoir retiré votre maillot. Je veux dire, suis-je vraiment assis ici pour vous féliciter pour quelque chose que nous savions tous les deux qu’il allait se passer lorsque nous étions assis à l’avant-projet à Chicago? J’ai l’impression que dès que le Miami Heat vous a repêché et a dit à Dwyane Wade de Marquette que le nom et le maillot montaient dans les chevrons. Je pense que c’était inévitable.

Je veux dire que je devrais vraiment être assis ici à me demander “quand est-ce que cette statue va sortir de l’AmericanAirlines Arena?” Est-ce que ça va être le Flash dunk que vous avez fait en finale lorsque vous avez remporté votre premier championnat? Je ne sais pas, non, peut-être pas celui-là. Est-ce celui où vous vous tenez au sommet du tableau de bord et vous dites «c’est ma maison»? Ou peut-être que c’est celui où vous continuez à vous tirer sur la jante juste avant le match. “

