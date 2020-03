Messi a de nombreuses raisons de se mettre en colère

Leo Messi vivez vos pires moments en tant que joueur de Barcelone. Pas seulement à cause des résultats sportifs, qui pourraient être meilleurs, notamment à cause des sensations argentines. Le ’10’ n’est pas trop motivé sur le terrain et ils ne lui ont pas donné de raison d’être ces derniers temps.

L’année 2020 est un cauchemar au Can Barça: les blessures de Dembélé et Luis Suárez ont affaibli l’effectif, l’équipe ne s’est pas améliorée avec Quique Setién et les scandales extra-sportifs qui ont éclaboussé le club n’aident pas non plus. Ce sont, entre autres, les raisons de la colère de Messi à Barcelone:

Mauvaise planification sportive

Le secrétariat technique de Culé n’a pas été à la hauteur d’un club comme Barcelone depuis longtemps. Abidal a joué dans certaines séances de dédicaces pas très réussies, mais Ce qui inquiète le plus Messi, c’est la façon dont le retour de Neymar a été géré.

Messi voulait jouer à nouveau avec le Brésilien, mais le club n’a pas réussi. Les «10» doutaient de la gestion de la directive: «Je ne sais pas si le Barça a fait tout son possible pour le retour de Neymar«. Celui qui s’est inscrit est allé à Griezmann, un joueur de football qui n’était pas exactement le désir de l’Argentin.

La suppression de Valverde

Barcelone a licencié Txingurri Valverde contre la volonté d’un Messi qui a compris qu’avec l’entraîneur basque, l’équipe pouvait atteindre les objectifs de la saison. La relation entre l’entraîneur et l’Argentin était très bonne, comme il l’a montré avec un post d’adieu qui a été publié sur Instagram.

À sa place, il a misé sur le Quique Setién presque inconnu, au lieu de choisir Xavi ou Koeman, qui plaisaient davantage à La Pulga. La gestion du remplaçant Valverde était un autre ridicule de la directive.

«Barçagate» et campagnes de réseau

Le cas controversé des réseaux sociaux du conseil d’administration de Bartomeu éclaboussé directement Messi. Il a été affirmé que dans le dôme une entreprise avait été engagée pour diffamer l’Argentin sur les réseaux sociaux, en plus d’autres personnalités telles que Piqué ou Guardiola. Le Barça a évalué les faits dans une interview avec Mundo Deportivo: «Je trouve étrange qu’une telle chose se produise, mais ils ont également dit qu’il y aurait des preuves. Il va falloir attendre pour voir si c’est vrai ou pas«Il a dit.

La distance entre le conseil d’administration et le personnel de culé est évidente, et Messi ne fait pas exception. Il faudra voir comment se termine le scandale d’es Barçagate, autre motif de colère pour Leo Messi.

Performance d’équipe

«Cela ne nous donne pas pour la Ligue des champions«Messi a dit récemment. Il est conscient que l’équipe ne donne pas le niveau de combat pour être champion d’Europe. L’Argentin estime que les choses n’ont pas été bien faites, que la main-d’œuvre est décompensée et qu’il lui manque des choses.

L’arrivée de Quique Setién sur le banc n’a pas permis d’améliorer le jeu de l’équipe. Bien que sa philosophie se marie parfaitement avec l’idiosyncrasie culé, le Barça n’a pas réussi à convaincre le Camp Nou avec son jeu depuis l’atterrissage de l’entraîneur cantabrique.

Mauvaise image dans les matchs importants

Le Barca Il a perdu la Classique le week-end dernier contre le Real Madrid, montrant que l’équipe ne se porte pas bien dans les grands matchs. Le choc du premier tour contre Madrid n’a pas été une bonne performance des Catalans, qui ne se montrent pas forts en Europe.

Les défaites contre Liverpool et Rome continuent de faire mal, et l’obsession de Messi est de réaliser son cinquième champion, et donc de faire correspondre Cristiano Ronaldo et d’agrandir sa légende.