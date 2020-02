Messi a les pires records depuis 2002

Ce n’est pas une saison avec de grands buteurs. Après 24 matchs joués, ceux qui mènent le classement des buts marqués par notre Ligue sont loin des données des saisons précédentes. En fait, c’est le Pichichi le plus pauvre depuis la saison 2001/2002.

Cet objectif de sécheresse est en vedette Leo Messi. L’Argentin, vainqueur des trois derniers pichichis et leader de cette édition, est loin de sa performance de score des dernières campagnes. Chaîne quatre jours sans voir la porteet ajoute 14 buts: huit de moins que la saison dernière après le jour 24, six de moins de deux et trois, et jusqu’à treize buts de moins qu’en même temps dans la saison 14/15.

Avec 13 buts, Karim Benzema Il est deuxième dans la lutte pour le trophée Pichichi et passe également par un mauvais moment. Le français ajouter un but au cours des sept derniers matchs. Surpris que le troisième classé reste Luis Suarez, avec 11 buts, blessé depuis début janvier.

Difficile d’accéder aux records des dernières saisons

Messi, Luis Suarez et Cristiano Ronaldo ont été les derniers vainqueurs du Trophée Pichichi, et avec des chiffres élevés: Messi a gagné au cours des trois dernières saisons avec 36, 34 et 37 buts respectivement Luis Suarez l’a emmené dans la campagne 15/16 avec 40 buts et Cristiano le précédent avec 48. Il est difficile d’imaginer que cette année, certains joueurs atteignent ces données, bien que tout puisse arriver.

Depuis la saison 2001/2002, le Pichichi n’était pas aussi bon marché que cette saison. De ceux-là, Kluivert a mené le classement avec seulement 11 buts. L’arrivée de Cristiano Ronaldo dans le football espagnol et son pouls avec Leo Messi ont élevé le score de la Ligue.

Forlán était le dernier Pichichi à ne pas avoir joué au Barça ou à Madrid

Barcelone et Real Madrid ont remporté les 10 derniers Pichichis, sept pour les Catalans (six pour Messi et un pour Luis Suarez) et trois pour les meringues (tous réalisés par Cristiano Ronaldo).

Diego Forlán était le dernier Pichichi à ne porter ni la chemise de Madrid ni de Barcelone. Il l’a fait avec l’Atlético de Madrid lors de la saison 2008/2009, avec 32 buts.