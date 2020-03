Messi, Cristiano et Neymar restent les footballeurs les mieux payés

Leo Messi toujours le joueur joueur de football le mieux payél. L’Argentin mène un podium dans lequel il est accompagné de Cristiano Ronaldo y Neymar, selon un reportage préparé par le magazine France Football et qui sera publié ce mardi.

Dans ce rapport, intitulé Salaires des étoiles, un calcul est effectué qui inclut les salaire brut footballeurs et revenus publicitaires estimations pour la saison 2019-2020, auxquelles il ajoute la bonus et bonus de la saison dernière.

Selon ce calcul, effectué sans tenir compte des conséquences possibles de la crise des coronavirus et de ses coupures, Messi devrait recevoir 131 millions d’euros, un de plus que l’an dernier. Cristiano Ronaldo empocherait 118 millions (cinq de plus que l’an dernier) et Neymar gagnerait 95 kilos (4,5 de plus).

France Football souligne que depuis 2013 aucun joueur autre que Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar n’a pu monter sur ce podium. “Ces trois-là ont créé une différence épouvantable avec les autres”, assure la prestigieuse publication.

Entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone en tête du classement des techniciens avec 40,5 millions d’euros, entre le salaire brut et les revenus publicitaires pour l’année académique 2019-2020, plus les bonus et bonus de la saison précédente.

Derrière l’Argentin l’Italien est placé Antonio Conte de l’Inter Milan, avec 30 millions d’euros, et les Espagnols Pep Guardiola de Manchester City, avec 27 millions d’euros.