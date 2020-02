Messi est le mieux payé, Simeone facture plus du double que Zidane …, tous les salaires dans le monde du football se révèlent

Leo Messi est le joueur mieux payé de la planète comme L’Equipe l’a révélé ce vendredi. Barcelone paie l’Argentine 100 millions d’euros par an (8,3 brut par mois) après sa dernière rénovation. Les chiffres sont bruts pour ce que le joueur reçoit environ la moitié. Avoir Cristiano Ronaldo dans ses rangs, il en coûte à la Juventus 54 millions d’euros par saison depuis son arrivée à l’été 2018, bien que la fiscalité à Turin soit inférieure à celle de la Catalogne.

Un pas derrière des deux grands dominateurs de la dernière décennie sont Griezmann et Luis Suárez avec un salaire brut d’environ 36 millions d’euros par an. Pour sa part, Kylian Mbappé, reçoit un peu moins de 24 «kilos» bruts par an, toujours avant déduction des impôts. Le Real Madrid paie tellement Gareth Bale quant à Eden Hazard 30 millions d’euros bruts. Le record gallois a toujours été le plus gros obstacle pour son départ, car aucun club ne veut prendre le relais.

Simeone, le mieux payé

Diego Pablo Simeone Il est l’entraîneur qui reçoit le salaire le plus élevé de la planète. L’Atlético de Madrid paie l’Argentine 43 millions d’euros bruts (environ 25 nets), presque le double de ce que Manchester City paie pour Guardiola, environ 23 millions. José Mourinho et Jürgen Klopp partager les émoluments, 17,5 millions par an. Zidane C’est le cinquième en question avec 17. Quique Setién Il est très loin de l’élite, du moins en ce qui concerne son salaire, et a signé un contrat de 6 millions par an, un demi-million par mois.