Messi et Cristiano Ronaldo dirigent l’équipe de football idéale d’Europe

15 janvier 2020, 13 h 36 Nyon, Suisse, 15 janvier (Prensa Latina) L’argentin Lionel Messi et le portugais Cristiano Ronaldo dirigent l’équipe 2019 de l’Association européenne de football (UEFA), sélectionnée par les fans, L’entité a révélé aujourd’hui.

Les supporters ont envoyé plus de deux millions de votes sur le site Internet de l’UEFA pour choisir les onze idéaux et ont pu reconnaître la brillante campagne du Liverpool anglais, champion de la Ligue des champions et qui a contribué cinq joueurs à l’équipe choisie.

Messi a fait sa 11e apparition dans le set idéal et Cristiano, le 14e pour se consolider en tant que leader historique dans ce domaine.

De plus, le Belge Kevin de Bruyne et le Néerlandais Virgil van Dijk ont ​​été sélectionnés pour la deuxième fois.

Les joueurs restants n’avaient jamais été choisis pour cette équipe de gala, sur la base principalement de ce qui avait été fait par les protagonistes dans les compétitions organisées par l’UEFA, qui avaient plus de poids dans le vote.

Pour sa part, les Pays-Bas, avec trois, étaient la nation avec le plus de représentants, en plus du fait qu’aucun footballeur du Real Madrid ne figure parmi les favoris pour faire partie de cette liste.

L’équipe idéale de l’UEFA en 2019:

Alisson (Liverpool); Alexander-Arnold (Liverpool), De Ligt (Ajax-Juventus), Van Dijk (Liverpool), Robertson (Liverpool); De Jong (Ajax-Barcelone), De Bruyne (Manchester City), Messi (Barcelone); Ronaldo (Juventus), Lewandowski (Bayern Munich) et Mané (Liverpool).

acl / am