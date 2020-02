Messi évite un désordre avec Bartomeu

N’insultez jamais Messi, même s’il déconne. Qu’ils en parlent à Abidal, sans aller plus loin. Mendilibar lui a dit dans le ton de plaisanterie précédent “salaud” et l’Argentin s’est vengé de ce qui allait être un plébiscite contre Josep María Bartomeu et que a fini par devenir une victoire placide. Le fleuron du Barça a fait un triplé en première mi-temps pour commencer à faire le lien avec son septième pichichi en championnat.

Eibar a eu son moment en début de match. Le lavage initial est parti stupéfait les joueurs au point que Ter Stegen a sauvé les meubles après trois minutes et sur le jeu suivant, Sergi Enrich a été annulé pour hors-jeu.

Le Barça a secoué la peur en jouant et jouer jusqu’à ce que vous portiez les moutons. Mais bien sûr, cette tactique Setién fonctionne contre les adversaires qui accordent en défense et plus si vous avez un comme Messi dans sa manche. L’Argentin a ravi ses fidèles avec une pièce maradonienne sur le devant de la zone en moins d’un quart d’heure. Il était entouré de rivaux et, si c’était le cas, Moïse a ouvert la défense avec un tunnel spectaculaire sur Arbilla qu’il a quitté seulement avant Dmitrovic, qu’il a battu très subtilement. 389 minutes plus tard, le 10 revit le but.

Équilibre, qui a déjà vécu plusieurs mésaventures avec Leo, a vu l’Argentin faire une sieste pendant près d’une demi-heure. «Il sait combien de temps se reposer pendant le match», a averti le technicien. Ses élèves semblent ne pas écouter ses avertissements. La dernière place de la première mi-temps mérite d’être rappelée.

Messi s’est branché à nouveau et a changé le destin d’un jeu si ennuyeux que même Cholo Simeone lui accorderait ce label. Rosario s’est allié à Arturo Vidal pour faire l’une de ces pièces qu’ils pratiquent dans la formation de football. Le Chilien l’a tuée avec sa poitrine et l’a donnée à un Leo qui est entré comme un éclair pour battre Dmitrovic très brutalement.

Le spectacle de variétés de Messi n’était pas terminé. L’Argentin a même osé appuyer et Cote l’a gâchée dans un dégagement ne le laissant que contre le gardien de but. Le capitaine – comme s’il s’agissait d’une divinité – il voulait le donner à un Griezmann qui n’a pas pu le pousser à cause de sa lenteur dans la prise de décision. Ainsi, le rejet de la défense est revenu aux pieds de Leo pour qu’il ne pardonne pas en forant le but par satiné.

Le Barça pourrait faire sa place avant la pause. Un hors-jeu clair a été pris pour hors-jeu, puis Griezmann et Busquets ont jeté la poupée. Mendilibar respira en pensant que, heureusement, Messi n’était pas là pour finir par faire des ravages.

Sieste et dessert battu

La pause a à peine changé l’image. Eibar avait baissé les bras sans vergogne et le Barça jouait à loisir. Le principal problème pour Setien est que tous les compagnons de Messi avaient de la poudre à canon très humide. Rakitic a eu un tir acrobatique après une passe décisive d’un Griezmann qui n’avait pas d’explosivité dans de nombreuses actions.

Peut-être que la meilleure nouvelle pour le Barça, en dehors de l’exposition Messi, était que Ter Stegen a encore une fois donné un grand sentiment de sécurité après plusieurs matchs dans lequel il n’a fait aucun arrêt miraculeux. L’Eibar, plus pour l’estime de soi que pour la conviction, approchait du quart d’heure de la seconde mi-temps, mais aussi ne montrant rien de l’autre monde.

Dans un carrousel de changements, il y avait une situation surréaliste avec Setién mettant Umtiti et Lenglet – les deux ont averti pour la Classique – et aucun d’eux ne se met les jambes pour garder ses options face au duel avec le Real Madrid. L’Eibar, malgré tout, n’a pas saisi l’occasion. Ils ont du talent à Inui et à Orellana, mais leur froideur les enterre dans des matchs comme celui-ci.

Le Barça a failli casser son Messidependen à la 81e minute avec un jeu de tiralíneas dans laquelle Semedo a assisté à Vidal, qui a marqué clairement hors-jeu. Le VAR a pris un retard excessif dans sa décision en raison de problèmes de communication avec la salle VOR principale de Las Rozas.

Messi a culminé son œuvre d’art à la fin du match avec un but où il a assis deux rivaux dans la petite zone avec l’aide de Braithwaite. Et pour que la fête soit complète, Arthur a marqué un autre but qui a ajusté la mauvaise ambition d’un Eibar Il est reparti avec une lourde peine à la maison et a pensé à la descente. Le Camp Nou enlève presque à nouveau les mouchoirs Messi, bien que cette coutume de la tauromachie soit oubliée en Catalogne.