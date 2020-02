Messi fait ses débuts chez Maradona

Les comparaisons sont odieuses. Et Messi le sait. Le joueur de Barcelone a poursuivi l’ombre de Diego Armando Maradona tout au long de sa carrière, en particulier dans son pays. S’il y a un endroit qui vénère “Fluff” en dehors des frontières argentines, c’est bien Naples. Là Diego est plus qu’un joueur de football.

Maradona a changé Naples. L’Argentin a marqué un âge d’or dans l’histoire du club napolitain, obtenir le premier Scudetto de son histoire et de ses titres gagnants aux niveaux national et international. L’amour ressenti par les fans italiens pour l’Argentine a été réciproque: “Avoir réalisé le premier Scudetto pour Naples en soixante ans a été, pour moi, une victoire incomparable”, a déclaré Maradona en son temps.

Le dévouement de la ville au por Fluff ’dépasse le. Lors d’une visite de la ville italienne, vous pouvez voir des centaines de gestes d’affection envers l’Argentin: peintures murales, graffitis et même une religion dédiée au footballeur. Et ce mardi c’est au tour de Leo Messi à Naples. Le Barça cherchera à faire la différence au stade San Paolo, sanctuaire de Maradona. Ce serait une réclamation personnelle d’un Messi qui arrive au match contre Naples après avoir participé à la Ligue contre le Betis, avec quatre buts.

Le débat sans fin

La comparaison entre Maradona et Messi est éternelle. Les défaites du “Flea” avec l’équipe nationale et la gloire du “Fluff” avec l’albiceleste sont utilisées par beaucoup pour affirmer que Messi ne deviendra jamais comme Maradona, mais au niveau du club, la différence est épouvantable. Et hors du terrain aussi.

La première étape de San Paolo en huitièmes de finale de la Ligue des champions sera un autre test décisif pour Messi, qui cherchera à être couronné chez Maradona. Pour l’instant, le «10» Barça a été reçu comme une idole dans l’hôtel où se concentre Barcelone.

Messi, #Messi, Messi!

💙❤️ ​​Merci, Culés! pic.twitter.com/bvUV9s5GD7

– FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 24 février 2020

Nous verrons comment la réception du stade San Paolo est pour un Messi qui a un rêve qui lui a résisté pendant de nombreuses saisons: obtenez vos cinquièmes champions. Et ainsi augmenter sa légende.