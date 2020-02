Messi: “J’adorerais que Neymar revienne”

Le crack argentin a accordé une interview à Mundo Deportivo qui n’a laissé personne indifférent et dans laquelle il nous a donné beaucoup de titres sur son avenir et la situation de l’équipe.

Leo Messi n’est pas très sympathique pour accorder des interviews, et moins en Espagne, mais Mundo Deportivo a réussi à faire parler le joueur de Barcelone sans les cheveux dans la langue et n’a été mordu par aucune question.

L’actualité de Barcelone est marquée par le scandale des réseaux sociaux et des profils créés pour attaquer les joueurs. Les capitaines de l’équipe ont eu une réunion avec le président Josep María Bartomeu pour discuter de cette question: “La vérité m’a un peu attrapé parce que je n’étais pas là et que je voyageais. Quand je suis arrivé, j’ai appris un peu tout.”

“Le président nous a dit la même chose qu’il a rendue publique, la même chose qu’il a dite lors de la conférence de presse. Quelle était la situation, ce qui s’était passé et je ne peux pas en dire plus. Tout comme vous savez tout ce qu’il a dit, il nous a dit les capitaines en privé, la vérité est que je trouve étrange que quelque chose comme ça se passe, mais ils ont également dit qu’il y aurait des preuves, nous devrons attendre pour voir si c’est vrai ou non, nous ne pouvons pas en dire beaucoup et attendre pour voir ce qui se passe avec tout cela. Je pensais vraiment que c’était un problème étrange “, a ajouté Messi.

Un autre des enjeux qu’il envisage pour le Camp Nou est la Ligue des champions, et le capitaine de l’équipe était très sincère quant aux options de Barcelone pour proclamer champion d’Europe: “Si nous voulons la Ligue des champions, nous devons grandir, et beaucoup. Aujourd’hui.” car aujourd’hui, il ne nous parvient pas comme nous sommes. Nous devons être plus réguliers dans le jeu, saisir toutes ces nouvelles choses que nous mettons en pratique dès que possible, être plus fiables, ne pas commettre d’erreurs stupides que nous commettons et commettre tout au long de l’année, non commettre ce qui nous est arrivé à Rome ou à Liverpool, où nous quittons le jeu et il semble que nous nous déconnections et que ce qui nous arrive se produise. “

Le Barça crack a été interrogé sur un joueur qui a divisé les supporters de Barcelone mais très cher dans les vestiaires, Neymar. Leo Messi n’a pas hésité à féliciter le joueur brésilien et serait ravi de son retour au Camp Nou: “Je le dis plusieurs fois, au niveau sportif, Ney est l’un des meilleurs au monde et j’adorerais y revenir. C’était une personne très gaie, il a toujours été heureux, il s’amusait aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Cela donnait au vestiaire une joie différente. “

“Cela m’a également dérangé à l’époque, nous avons essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais au final, nous voulons tous gagner et avoir le meilleur. Il a vraiment hâte de revenir, il semblait toujours désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver “, a ajouté Messi au sujet du retour frustré de Neymar l’été dernier.

Enfin, l’Argentin a parlé de la clause qu’il a dans son contrat qui lui permet d’aller librement dans n’importe quelle équipe à la fin de la saison et a précisé qu’il ne prévoyait pas de quitter Barcelone: ​​”Je ne peux pas penser à quitter le Barça. Si le club veut, Il n’y a aucun problème à suivre. En fait, j’ai toujours eu la décision non seulement pour cette clause. À plusieurs reprises, j’ai eu la possibilité de quitter le club, il y avait beaucoup de clubs intéressés qui étaient prêts à payer jusqu’à la clause, mais à aucun moment il ne m’est venu à l’esprit de quitter et ni maintenant. Je le répète. Si le club le veut, il n’y a pas de problème “, a conclu le footballeur du FC Barcelone.

En dehors de cela, Leo Messi a parlé du nouveau style de jeu du Barça avec Setién, de la punition de Manchester City, de l’excellent moment de Lautaro Martínez, des quelques chances du Barça de remporter la Ligue des champions et du présent de Cholo Simeone au Athlète de Madrid.

