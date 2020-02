Messi, Modric et Cavani pourraient aller gratuitement au Beckham Inter Miami

Inter Miami, une nouvelle franchise MLS appartenant à David Beckham, Il fera ses débuts en MLS en mars 2020. L’ancien joueur du Real Madrid et ses assistants conçoivent cette nouvelle équipe depuis un certain temps. Et ils ne veulent pas que ce soit une «médiation», mais un grand projet. Par conséquent, ils ont essayé de grands joueurs de se joindre à court ou moyen terme. Trois des stars qui pourraient signer pour l’Inter Miami sont Messi, Cavani et Modric, comme il avançait Eduardo Inda, directeur de OK QUOTIDIEN.

Trois joueurs de renom qui marquent encore à un très haut niveau en Europe et qui pourraient accéder gratuitement à la franchise Beckham. En fait Cavani et Messi peuvent quitter le PSG et Barcelone respectivement une fois cette saison terminée. Le Charrúa semble avoir décidé de quitter Paris et est séduit par l’idée de jouer en MLS malgré l’intérêt de l’Atlético de Madrid.

Clause de libération de Messi

Le cas argentin est différent. En principe, le «10» continuerait, mais il faut voir si les scandales et la crise institutionnelle du Barça ne changent pas d’avis. Messi a une clause dans son contrat qui lui permet d’être libéré sans frais en juin et Beckham et son équipe le savent, donc au Camp Nou ils ne dorment pas paisiblement sur cette affaire. Pour plus d’informations, l’Argentin a récemment acheté une maison de luxe à Miami …

Pour sa part, Luka Modric a une saison plus signée, jusqu’en 2021, mais à Concha Espina, ils ne fermeront pas la porte au Croate si vous voulez partir une fois ce cours terminé. A 34 ans, ils estiment que les Balkans ont donné assez au Real Madrid, même s’il continue de marquer à un bon niveau sous les ordres de Zidane. Dans ceux-ci, l’entité entendra les offres de Modric en été et Je le laisserais sortir pour un prix abordable à condition que le joueur lui-même le demande, d’autant plus s’il s’agit de jouer à l’Inter Miami de la MLS, qui n’est pas un rival du Real Madrid.