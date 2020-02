“Messi n’est pas chrétien, il échouerait au Premier ministre car il est protégé en Espagne”

Emmanuel Petit, ancien champion du monde avec la France et le Barça lors de la saison 2000-01, Il n’a pas hésité à faire une comparaison grossière entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Le milieu de terrain a précisé son goût et a désigné le Portugais comme un joueur de football beaucoup plus complet que l’Argentin parlant de sa possible signature pour Manchester City.

«Honnêtement, je ne pense pas que Messi soit fait pour l’intensité de la Premier League. Leo n’est pas chrétien, il échouerait en Premier League. Ce serait certainement un plaisir pour les fans anglais de vous voir ici, mais Je ne vois pas pourquoi un club comme Manchester City, par exemple, jetterait la maison par la fenêtre pour signer Messi pendant 32 ou 33 ans. En Espagne, vous êtes très protégé »fit-il remarquer.

Petit, qui est devenu une star internationale du football avec Arsenal, Il ne garde pas un bon souvenir de son séjour à Barcelone. Il a disputé 23 matchs avec le maillot culé et par exemple déjà parlé des clans dans les vestiaires, pointant Guardiola, ne l’a pas trop bien traité en son temps.