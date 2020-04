Messi nie avoir payé la caution de Ronaldinho

Joueur du FC BarceloneLionel MessiIl a nié ce jeudi avoir payé la caution de son ancien partenaire Ronaldinho Gaúcho afin qu’il puisse quitter la prison paraguayenne et continuer à être assigné à résidence, en plus de nier une éventuelle signature de l’Inter Milan.

Messi a nié les deux informations, publiées par les médias argentins TNT Sports, via son compte Instagram. Le «10» deBarcaIl a capturé l’image et écrit “Lie numéro 1” et “Lie numéro 2” dessus, en plus de couvrir toute l’actualité avec une autre inscription: “Fake news”.

L’attaquant du FC Barcelone, qui nie les informations depuis plusieurs mois et critique l’attitude de certains médias de son pays, a également déclaré que “ce qu’ils ont ditNewell’sil y a quelques semaines, c’était également faux “, refusant ainsi toute possibilité de quitter Barcelone pour retourner en Argentine.

“Dieu merci, personne ne les croit”,Messi condamné, qui a profité de la publication pour renvoyer son arrivée à l’Inter Milan après des spéculations de la presse italienne et de certains dirigeants du club des «neroazzuro». Un triple déni de Messi pour le Jeudi Saint.

