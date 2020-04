Messi nie sur Instagram qu’il va signer pour l’Inter Milan

Chaque fois que Leo Messi apparaît sur les réseaux sociaux, le pain monte. L’Argentine a démenti un rapport de TNT Sports, un média argentin, sur manière énergique indiquant clairement qu’il n’a pas l’intention de signer pour l’Inter Milan et que son ancien partenaire Thiago Alcantara n’ira pas avec lui non plus.

“Ce qu’ils ont dit dans ce même journal à propos de Newell il y a quelques semaines était également faux. Dieu merci, personne ne les croit plus »a déclaré l’Argentin, qui est également signalé sur le même réseau social que celui qui a été payé 1,6 million de dollars pour la libération de Ronaldinho de la prison paraguayenne.

Messi a réagi vigoureusement pour démentir les rapports de TNT Sports Et ce n’est pas la première fois qu’en 2020 il utilise Instagram pour se défendre. L’Argentin a rattrapé Eric Abidal en début d’année après une interview dans laquelle il expliquait à sa manière le limogeage d’Ernesto Valverde et laissait les joueurs dans une mauvaise passe.

Le capitaine de Barcelone, après les rumeurs des dernières semaines selon lesquelles il pourrait se rendre à l’Inter Milan en échange de Lautaro, précise que sa volonté est de terminer sa carrière sportive à Barcelone. Messi a de nouveau bouleversé les réseaux sociaux.