Messi nominé pour les Laureus Awards pour la sixième fois

15 janvier 2020, 12 h 53 Monaco, 15 janvier (Prensa Latina) Gagnant du Ballon d’or et du meilleur prix, le footballeur argentin Lionel Messi a reçu pour la sixième fois la nomination aux Laureus Awards pour le meilleur de 2019, dévoilée Aujourd’hui, l’Académie de cette distinction.

Messi excelle dans la catégorie du meilleur athlète masculin, le même qui a également participé à cinq autres opportunités, bien qu’il n’ait jamais remporté le trophée, décerné par la Laureus Academy depuis 2000.

La star sud-américaine aura ses rivaux Rafael Nadal et le motocycliste Marc Márquez, tous deux espagnols, la fondiste kenyane Eliud Kipchoge, l’automobiliste britannique Lewis Hamilton et le golfeur américain Tiger Woods.

Chez les femmes, la gymnaste américaine Simone Biles, les athlètes Allyson Felix, des États-Unis, et Shelly-Ann Fraser-Pryce, de la Jamaïque, la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, la footballeuse Megan Rapinoe et la skieuse Mikaela Shiffrin, toutes deux de États Unis.

Pour le prix de la meilleure équipe de l’année, l’équipe espagnole de basket-ball masculin, vainqueur de la dernière Coupe du monde en Chine, se démarque.

Également dans cette catégorie, les Toronto Raptors de la National Basketball Association des États-Unis, le football anglais de Liverpool, l’équipe américaine de football féminin, l’équipe sud-africaine de rugby masculin et l’équipe de Formule 1 Mercedes.

De plus, la nageuse britannique Alice Tai, les athlètes Omara Durand, de Cuba, et Manuela Schar, de Suisse, la joueuse de tennis en fauteuil roulant des Pays-Bas Diede De Groot, la skieuse et cycliste américaine Oksana Masters et la triathlète suisse Jetze Plat aspire à être couronné meilleur athlète handicapé de l’année.

Liste des nominés aux Laureus Awards:

Meilleur athlète masculin:

-Lewis Hamilton (Grande-Bretagne, Motoring).

-Eliud Kipchoge (Kenya, Athlétisme).

-Marc Márquez (Espagne, Moto).

-Lionel Messi (Argentine, football).

-Rafael Nadal (Espagne, Tennis).

-Tiger Woods (États-Unis, Golf).

Meilleure athlète féminine:

-Simone Biles (États-Unis, Gymnastique).

-Allyson Felix (États-Unis, Athlétisme).

-Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaïque, Athlétisme).

-Naomi Osaka (Japon, Tennis).

-Megan Rapinoe (États-Unis, Football).

-Mikaela Shiffrin (États-Unis, Ski).

Meilleure équipe:

-Liverpool FC (Angleterre, Football).

-Mercedes AMG Petronas F1 Team (Allemagne, Course automobile).

-Sélection de rugby en Afrique du Sud (Afrique du Sud, Rugby).

-Equipe de basket espagnole (Espagne, Basketball).

-Toronto Raptors (Canada, Basketball).

-Sélection du football féminin aux États-Unis (États-Unis, Football).

Meilleur athlète de révélation:

-Bianca Andreescu (Canada, Tennis).

-Egan Bernal (Colombie, cyclisme).

-Coco Gauff (États-Unis, Tennis).

– Équipe japonaise de rugby (Japon, Rugby).

–Andy Ruiz Jr. (États-Unis, boxe).

-Regan Smith (États-Unis, natation).

Meilleur retour de l’année:

-Nathan Adrian (États-Unis, natation).

-Sophia Florsch (Allemagne, Course automobile).

-Christian Lealiifano (Australie, Rugby).

-Kawhi Leonard (États-Unis, Basketball).

-Liverpool FC (Angleterre, Football).

-Andy Murray (Grande-Bretagne, Tennis).

Meilleur athlète handicapé:

-Omara Durand (Cuba, Athlétisme).

-Diede de Groot (Pays-Bas, Tennis en fauteuil roulant). -Oksana Masters (États-Unis, ski et cyclisme).

-Jetze Plat (Pays-Bas, Triathlon et cyclisme).

-Manuela Schar (Suisse, Athlétisme en fauteuil roulant).

-Alice Tai (Grande-Bretagne, Natation).

Meilleur athlète d’action:

-Italo Ferreira (Brésil, Surf).

-Nyjah Huston (États-Unis, Skateboard).

-Chloe Kim (États-Unis, Skateboard).

-Rayssa Leal (Brésil, Skateboard).

-Mark McMorris (Canada, Snowboard).

-Carissa Moore (États-Unis, Surf).

acl / am