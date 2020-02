“Messi ou Maradona? Leo remplit tous les matchs depuis 15 ans”

Quique Setién Il s’est exprimé lors de la conférence de presse avant Naples – Barcelone lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions qui se joue à San Paolo.

Naples

«Je dis toujours aux joueurs que nous devons attendre la meilleure version du rival. Dans ces jeux, les équipes ont tendance à donner la meilleure version d’eux-mêmes. Ce sera un match disputé et attendra le meilleur de Naples ».

Pression pour Rome et Liverpool

«La réalité est qu’il est très peu question de ce qui s’est passé. Tout le monde le pense mais nous avons une très bonne et positive dynamique. Ce n’est peut-être pas comparable, mais nous avons connu des matches au cours des dernières semaines très difficiles que nous avons bien surmontés. L’équipe est dans un bon moment ».

Débuts en Champions

«C’est mon premier match de Ligue des Champions et il a une motivation particulière. C’est émouvant pour moi de commencer ce voyage dans un stade comme celui-ci, plein de passion et d’histoire. Ce sera passionnant et j’espère qu’il restera en mémoire ».

Les mots de Gattuso

«Je me sens très flatté par sa manifestation. Pour moi, c’est une fierté qu’un grand footballeur dise ces mots à propos de mon travail. Il avait un bon souvenir du lien que nous vivions avec le Betis à Milan. Il y avait plusieurs joueurs qui font toujours la chose avec les entraîneurs, comme Fabian ou Lo Celso. Je donne beaucoup de valeur à ses paroles ».

Pression dans le champ opposé

«Nous savions qu’il y avait des choses que nous voulions mettre en œuvre et qui avaient une continuité. C’est une partie importante de nos connaissances. Il vaut toujours mieux avoir le ballon toi qui n’a pas le rival. C’est l’une des choses que nous essayons de mettre en œuvre ».

Coronavirus

«Je ne m’inquiète pas seulement pour mon équipe, mais pour toutes les personnes concernées. Je vous envoie ma solidarité et celle du club. Espérons que cela puisse être résolu dès que possible. C’est quelque chose qui peut arriver à n’importe qui et, évidemment, vous vous souciez de vous-même et des personnes touchées. Nous avons été testés pour la fièvre ».

Fabian

«C’est un footballeur à qui j’ai beaucoup d’affection. La réalité est qu’elle a connu une croissance spectaculaire et j’en suis très heureux. J’espère que demain, il ne mettra pas toutes ses vertus sur le terrain et je suis heureux de voir les buts qu’il marque et la croissance qu’il a connue. C’est un formidable footballeur et une belle personne ».

Gattuso

«Chaque coach a ses formes et ses nuances. Il n’y a pas de footballeur égal ni d’entraîneur égal. Il y a toujours des changements tantôt pour le meilleur, tantôt pour le pire. Dans le cas de Gattuso comme dans le mien, nous sommes arrivés dans des situations différentes mais ce que nous essayons d’implanter notre sceau et de lui donner nos nuances. C’est un processus qui prend parfois plus de temps et moins ».

Quatre milieux de terrain

«Dans un sens ou dans un autre, ce que nous choisirons sera avec l’intention de viser le but rival, avec plus ou moins de milieux de terrain. Nous sommes indifférents. Ces nuances qui influenceront la tentative de compromettre davantage le rival, que ce soit avec un milieu de terrain ou un autre attaquant, ne brisent pas l’idée de rechercher le but du rival. Nous voulons être courageux et chercher des matchs car Barcelone a une équipe pour chercher des rivaux ».

Classique

«Ce sont deux compétitions différentes que nous avons pour mission de leur faire face avec le maximum de garanties. Nous sommes dans un bon moment dans les deux. Nous sommes confrontés à ce match car il est immédiat. Nous voulons obtenir un bon résultat ici et le week-end, c’est une autre compétition et nous allons essayer de faire de même. Ça n’influence pas, toutes les parties sont importantes ».

«Je donne toujours une grande valeur aux footballeurs, qui sont ceux qui font la différence. Naples a des joueurs extraordinaires et a toujours un plan. La plupart du temps, il essaie toujours de sortir de derrière et a des joueurs à l’étage qui peuvent faire mal.

Maradona

«Certes, Messi était plus dans les années 80, tout comme Maradona maintenant. Leo est un grand footballeur qui participe à tous les matchs depuis 15 ans. C’est leur différence avec le reste des joueurs que j’ai vus. La différence a fait cela. Nous n’avons jamais vu un joueur avec une continuité similaire. Il y a tant d’années des matchs comme contre Eibar. J’ai vraiment apprécié Maradona, Cruyff … d’énormes joueurs de football ».