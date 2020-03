Messi permet à Vinícius de garder son jardin

À Barcelone, ils se moquent de lui. A Madrid, plusieurs fois aussi. Depuis des semaines, nous avertissons qu’avec quelques minutes, Vinicius peut devenir le meilleur joueur du Real Madrid, qui sont des mots majeurs. Il a la chose la plus difficile que vous puissiez avoir dans le football: débordement, dribble, un à un. Cela finit ensuite par rebondir et qui, en général, a moins de but que la mauvaise équipe A, c’est ce qui finit par provoquer des mèmes mais c’est presque une anecdote.

Hier, Vinicius a pris le jardin à Messi. Quelque chose de naturel car on ne peut pas obliger l’Argentin chaque année à jouer dans l’un des stades les plus importants du football mondial comme il le fait avec son chien Hulk à l’arrière de sa maison. Mais de la même manière que nous vous mettons en couverture lorsque votre équipe est exposée au Bernabéu, il est juste que nous le mentionnions avec la même emphase lorsqu’il disparaît complètement comme ce fut le cas en l’espèce.

Tout cela fait penser à l’idée de chaque année: Messi est-il fatigué pour la dernière partie de la saison? Un entraîneur peut-il jamais le convaincre qu’il ressent dans le jeu typique que l’équipe gagne facilement au Camp Nou?

En ce moment, la ligue a changé de leader et Bernabéu, jardinier.