Messi se réincarne à Iniesta

Trois matchs consécutifs non marqués, quatre si la coupe se compte à San Mamés, ils sont nombreux pour Leo Messi. La fissure de Barcelone n’a pas vécu une sécheresse similaire pendant deux ans. Cependant, a distribué les cinq dernières passes décisives et a participé aux dix derniers buts de l’équipe du Barça. Et si Messi s’est réincarné à Iniesta?

Il était Messi depuis février 2018 sans avoir passé trois jours consécutifs en Ligue banalisée. À Villamarín, il a disputé son troisième match – Valence, Levante et Betis – sans célébrer de but. Mais sa sécheresse a un piège. Ce sera par manque de visée, que vous n’en aurez pas envie depuis l’Argentin a frappé 22 fois au but en ces trois jours fatidiques.

De plus, Messi a fait trois gardiens de but internationaux: Jaume Doménech à Mestalla à Joel ce dimanche à Villamarín et à Unai dans la tasse factice de San Mamés. 22 tirs banalisés semblent une coïncidence chez un joueur du talent de Leo, mais ce serait un fait inquiétant pour les autres.

Mais Messi a profité de sa sécheresse pour se déguiser en Iniesta. Contre Betis, il a donné les trois passes décisives du match comme il en avait donné deux autres à Ansu Fati avant Levante. Et contre Leganés, en Copa, il avait participé aux cinq buts de l’équipe, dont son doublé.

Du marqueur à l’épingle

Il Triplet d’assistance Messi comme celui vu à Villamarín n’est pas fréquent dans la carrière de Leo, qui n’avait accordé que trois autres passes de but à deux reprises en Liga. C’était contre Rayo lors de la saison 2011-12 et contre Getafe lors de l’année académique 2015-16.

Bien que Messi soit vu avec le geste tordu, à Barcelone, personne ne s’inquiète. «Ce qui se passe, c’est que nous sommes toujours habitués à composer. Et sans contrôle, il joue également très bien. Si vous ne composez pas, allez-y. C’est très précieux. Messi est culé, désolé. Il vit le problème et c’est pourquoi il s’attaque aux problèmes du club, car il veut que le Barça soit vainqueur », a déclaré Guillermo Amor, directeur des relations institutionnelles du club du Barça, à la fin du match contre le Betis.