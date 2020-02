Messi soulève Abidal dans une déclaration sur Instagram

Les dégâts continuent dans le Barcelone. Le dernier à rejoindre le parti a été Leo Messi, qui a sévèrement répondu via Instagram à Abidal après que le directeur de la zone sportive de culé ait affirmé dans une interview à Le sport que “beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits ou travaillaient dur” avec Valverde.

La déclaration de Messi en réponse à Abidal a été la suivante: «Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses mais je pense que tout le monde doit être responsable de ses tâches et prendre ses décisions. Les joueurs de ce qui se passe sur le terrain et nous sommes aussi les premiers à reconnaître quand nous n’étions pas bien. Les responsables du domaine de la gestion du sport doivent également assumer leurs responsabilités et surtout prendre en charge les décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense que lorsque nous parlons de joueurs, nous devons donner des noms car sinon nous devenons sales pour tout le monde et nourrissons des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies.

Abidal, dans l’interview publiée cet après-midi dans Sport avait déclaré: «Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits ou travaillaient dur et il y avait aussi un problème de communication interne. La relation entraîneur-costume a toujours été bonne, mais il y a des choses que je peux sentir comme un ancien joueur. J’ai dit au club ce que je pensais et une décision devait être prise ».