Mesut Özil reconnaît qu’il est beaucoup plus heureux avec Arteta qu’avec Emery

Bien qu’il ne fasse pas référence à Unai Emery, le milieu de terrain allemand voulait donner un bâton à l’entraîneur basque. Pour cela, Mesut Özil Il a assuré qu’avec Mikel Arteta les joueurs se sont améliorés tactiquement et qu’ils savent maintenant dans quelle position ils doivent jouer.

Arsenal s’est amélioré tactiquement avec l’arrivée d’Arteta remplaçant Emery selon Mesut Özil

Celui qui était footballeur de Real Madrid a retrouvé son importance avec l’arrivée de Mikel Arteta sur le banc Arsenal, quelque chose qu’il a célébré publiquement. “Cela fait seulement deux mois que Mikel est ici et en tant qu’équipe, nous sommes beaucoup plus heureux et tout le monde veut tout donner pour ce club. On s’améliore surtout dans l’aspect tactique et j’espère qu’à l’avenir nous aurons plus de succès. Nous sommes plus proches maintenant. Notre façon de penser sur le terrain et aussi en dehors du terrain. Tactiquement, nous sommes meilleurs et nous verrons certainement une grande progression dans les semaines à venir », a déclaré Mesut Özil dans des déclarations recueillies par le journal As.

“Tout le monde sait maintenant dans quelle position ils doivent jouer ou comment il veut attaquer ou presser beaucoup l’équipe. Nous savons que c’est une saison difficile pour nous, mais nous voulons gagner des matchs pour prendre les points pour être peut-être à la fin de la saison dans le top quatre. Notre objectif est d’être en Ligue des champions», A ajouté l’allemand.

Mesut Özil met fin à son contrat avec Arsenal en 2021

Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain a déclaré: «Après cette saison, j’ai encore un an et après cela je ne sais pas ce qui va se passer parce que je ne vois pas l’avenir” “Ce que je peux faire, c’est donner tout pour que l’équipe, pour moi, réussisse et voyons ce qui se passera à l’avenir”, a-t-il ajouté.