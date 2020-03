Mexican Undines s’entraîne et retient son souffle

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Jeudi 26 mars 2020, p. a15

Adriana Loftus, entraîneur national de natation artistique, observe le côté positif du report des Jeux Olympiques car l’équipe aura le temps de se qualifier pour Tokyo 2020, juste reportée à 2021 et pour laquelle seul le duo de Nuria Diosdado s’est qualifié jusqu’à présent. et Joana Jiménez, qui pourra mieux se préparer.

Face à l’impossibilité de travailler en piscine du fait de l’isolement, Loftus passe en revue les routines avec ses élèves secs via Internet simultanément, et le reste de l’équipe multidisciplinaire en séances personnalisées sur la préparation mentale, émotionnelle et physique.

Il a expliqué que les nageurs, isolés dans leurs maisons et points d’origine respectifs depuis le 18 mars dernier, date à laquelle tous les athlètes ont été expulsés du Centre national des talents sportifs et de la haute performance, restent actifs.

Ils ont du travail physique; L’entraîneur physique leur envoie quotidiennement ce qu’ils doivent faire, comment ils doivent récupérer, car ils n’ont pas le travail de l’eau, c’est vraiment un travail difficile.

En changeant tant de substances dans le corps, le médecin et le physiothérapeute de l’équipe leur envoient des exercices et des formes de massage sur glace pour récupérer leurs jambes.

“Nous essayons de continuer comme s’ils allaient concourir dans deux mois, d’autant plus que l’esprit ne baisse pas et continue avec une certaine préparation physique. Ils ont un peu plus d’une heure de préparation, une autre heure de flexibilité et nous allons en ligne pour définir des routines comme lorsque nous travaillons à sec, en dehors de la piscine.

«Nous nous connectons tous en même temps et nous nous voyons. C’est une application pour faire plusieurs conférences en ligne, mais c’est un excellent outil. Si cela nous avait pris il y a huit ans, oubliez-le.

«En soi, arrêter de nager va nous coûter du travail, donc nous marquons avec des pincettes (sur le nez), retenons notre souffle, marquons les routines; essayez d’en faire autant que possible. Surtout, c’est un moyen de les garder tous dans l’objectif et de ne pas se déconnecter de la synchronisation.

«Nous avons des appels vidéo constants, en contact permanent et nous essayons de faire le plus proche de la formation. Ils ont également un coaching individuel, en particulier à ce moment où la préparation et le soutien mental sont très importants, l’attitude de toute l’équipe est très importante. Des vidéos leur sont envoyées, nous les analysons; Nous essayons de les garder très actifs en l’absence d’une piscine; la concurrence l’aura changé, mais nous ne pouvons pas l’abaisser.

Bien sûr, le programme qu’ils nous ont apporté, à tous les entraîneurs, à tous les athlètes, fait partie, mais d’abord il y a la santé, la survie humaine, et il a souligné que le report des Jeux sera pour les nageurs «une bonne opportunité pour le blanc; J’imagine que la série mondiale sera également reportée avant les pré-olympiques, donc tous les pays seront dans les mêmes conditions.

Il reportera également le départ à la retraite de Nuria Diosdado, qui à 29 ans se dirige vers ses troisièmes Jeux Olympiques après avoir participé à Londres 2012 et Rio 2016, en duo avec Isabel Delgado et Karem Achach, respectivement.

.