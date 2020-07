Mexique: Cruz Azul vs Pumas (4-1): voir objectifs, résumé, meilleures pièces et minute

Croix Bleue le battre 4-1 Pumas au Stade universitaire olympique de Mexico pour la date 1 de la Coupe GNP pour Mexico 2020. La «Cement Machine» fait ses débuts avec notre compatriote Yoshimar Yotun dans l’équipe de départ, qui s’est «inscrite» avec une assistance au engagement.

Carlos González a ouvert le score pour les locaux 2 minutes après le début de l’engagement. Cependant, Yoshimar Yotún est apparu 8 ‘plus tard, pour aider Josué Reyes, qui a marqué le nul provisoire.

Avant la fin de la première étape, le même joueur a obtenu son double, donnant son avantage à la fin de la première mi-temps.

En deuxième mi-temps, Cruz Azul a effectué dix changements, mais cela n’a pas influencé les performances de la «Cement Machine», ce qui a étendu l’avantage à Hernández et Rodríguez, en condamnant la finale 4-1.

Croix bleue contre Cougars: comment ils se sont formés

Croix Bleue: Allison; Escobar, Reyes, Rubio, Blanco; González, Ceppellini, Yotún; Castro, Domínguez et Seseña

Cougars: González; Gutierrez, Galindo, Freire, Mayorga; Álvarez, Vigón, Iniestra, Rodríguez; Dinenno et González

Croix bleue contre Cougars: le précédent

La GNP Cup pour le Mexique permettra aux participants d’entrer dans un rythme compétitif pendant des jours après leurs débuts à l’Apertura, qui aura de nouvelles fonctionnalités telles que l’élimination de la relégation et le changement du format de classement de la ligue, selon lequel les quatre premiers auront un accès direct à cette phase, décisive du tournoi.

Le stade se prépare pour la Croix bleue contre Pumas. Bien qu’il n’y ait pas de présence publique dans les tribunes, les locaux promettent de faire plaisir à leurs fans. Pour y parvenir, ils doivent mener un duel compliqué contre un adversaire coriace.

Bien qu’il n’y ait pas de public, nous voulons ressentir votre soutien. Ce tweet est commenté avec une photo soutenant The Machine depuis chez lui. # ConTodoContraTodo pic.twitter.com/IaOiKYJANO – CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 4 juillet 2020

Horaires et canaux de Cruz Azul vs. Pumas

19 h 00 – Pérou, Mexique, Équateur, Colombie

20h00 – Venezuela, Bolivie, Chili, Paraguay, États-Unis (Miami)

21 h 00 – Argentine, Uruguay, Brésil

Cruz Azul revient à la compétition locale après plus de 100 jours d’inactivité en raison de la paralysie du football due au coronavirus. Le dernier match de la «Cement Machine» a eu lieu le 15 mars contre l’Amérique dans une autre édition du Young Classic, ce qui signifiait le dernier match du tournoi avant sa suspension définitive.

L’entraîneur de Croix Bleue Le Mexicain, l’Uruguayen Robert Dante Siboldi, a affirmé en début de semaine que ses joueurs ne sont pas prêts à jouer car ils manquent de préparation physique cinq jours après avoir fait leurs débuts en tournoi amical de Coupe du Mexique.

« Nous ne sommes pas ici depuis plus de 45 minutes », a-t-il souligné. « Nous ne sommes pas en forme pour ce tournoi. Les garçons sont désolés, ils le soutiennent, mais ils sont sur le fil », a ajouté le stratège lors d’une vidéoconférence avec la presse.

La Coupe du Mexique représente le retour du football au Mexique après plus de trois mois et demi; Les débuts des Bleus auront lieu samedi prochain contre les Pumas UNAM puis ils affronteront Toluca, le 8 juillet, et en Amérique, le 11 dans le groupe B du concours.

Les Cruz Azul s’entraînent à Querétaro, dans le centre du pays, mais les personnes souffrant de coronavirus et celles classées indéterminées se sont rendues dans la capitale pour s’isoler et empêcher la propagation de la pandémie.

L’idée de Siboldi est que le groupe de joueurs en bonne santé se concentre à Mexico pour jouer samedi contre les Pumas et continuer l’entraînement lundi vers l’ouverture, qui débutera le 24 juillet, mais ils doivent aller de jour en jour avec le prévoit la possibilité de nouvelles infections à COVID-19.

