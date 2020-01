Miami Heat pour accroître son avance dans la conférence NBA

17 janvier 2020, 8 h 36 Oklahoma City, États-Unis, 17 janvier (Prensa Latina) Le Miami Heat cherchera aujourd’hui à accroître son avance en deuxième position de la Conférence Est de la National Basketball Association (NBA) des États Unis, lorsqu’ils visitent le Thunder d’Oklahoma City.

L’équipe de Miami ajoute 28 victoires et 12 défaites et mène les Celtics de Boston dans un match (27-13), qui occupent la troisième position dans l’Est et ont perdu jeudi 123-128 face aux Bucks de Milwaukee, leaders (37 -6).

L’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a de nouveau commandé l’attaque des Bucks en fournissant un double-double de 32 points et 17 rebonds. L’Européen a ainsi atteint son 35e match avec un double-double et domine la ligue dans cette section statistique.

Avec Antetokounmpo, qui a également distribué sept mentions d’aide et mis deux sélections, se démarquait pour Milwaukee, l’attaquant Khris Middleton, auteur de 23 unités.

Les Bucks comptaient cinq joueurs avec des numéros à deux chiffres, dont le gardien de réserve Donte DiVincenzo, qui a obtenu sa meilleure note professionnelle en marquant 19 points.

Le joueur de base Kemba Walker a marqué 40 cartes en tant que meilleur buteur des Celtics et le jeu, a capturé 11 rebonds, dont huit défenseurs, mais à la fin, ils n’ont pas été suffisants pour éviter la défaite.

Marcus Smart est sorti au poste de garde partant Jaylen Brown et a apporté une bonne contribution de 24 points, tandis que l’attaquant Jayson Tatum a obtenu 17 points, sept rebonds et trois passes décisives pour les Celtics.

Les New Orleans Pelicans ont battu l’Utah Jazz 138-132 en prolongation et ont coupé la meilleure séquence de victoires de la NBA aujourd’hui.

L’attaquant Brando Ingram a vécu sa grande soirée incessante pour apporter 49 points, sa meilleure marque professionnelle, pour briser le passage de 10 victoires consécutives du Jazz.

La victoire des Pélicans est survenue après avoir perdu cinq unités avec 2,28 minutes de jeu en prolongation après un triple set de l’attaquant croate Bojan Bogdanovic des Jazz.

La formation de la Nouvelle-Orléans a répondu avec 11 buts d’affilée après la pénétration de l’attaquant de puissance Derrick Favors, auteur de 21 unités, 11 rebonds et trois blocs, et l’attaquant E’Twaun Moore (16 scores), plus sept buts de la ligne de Un personnel qui a fait la différence.

L’escorte Donovan Mitchell avec 46 points – a battu sa meilleure note professionnelle -, mais a échoué plusieurs tirs personnels dans les dernières minutes du temps supplémentaire qui l’ont empêché d’être le héros du Jazz et d’éviter la défaite.

Dans un autre match, l’attaquant Kawhi Leonard a répété en tant que meilleur buteur des Los Angeles Clippers en marquant 32 points, cinq rebonds et cinq passes décisives, et l’équipe d’Angelina a battu l’Orlando Magic 122-95.

Avec Leonard, six autres joueurs, dont quatre réservistes, avaient un nombre à deux chiffres et les Clippers (29-13) ont obtenu leur deuxième succès consécutif, le quatrième lors des cinq derniers matchs joués.

Le pivot de réserve Montrenzl Harrell a terminé en tant que sixième joueur des Clippers en marquant 21 unités, réalisant cinq rebonds et donnant deux passes décisives.

Pour Orlando, le centre suisse d’origine monténégrine Nikola Vucevic a contribué 22 points et neuf rebonds, mais sans jamais pouvoir imposer son jeu au sein du tableau.

L’avant-garde de réserve Malik Beasley a marqué deux lancers francs en 8,9 secondes à la fin de l’extension et a assuré le triomphe des Denver Nuggets 134-131 contre les Golden State Warrios.

Pour les Nuggets (28-12), l’attaquant Will Barton a atteint 31 points, son meilleur record de la saison et a mené l’offensive de son équipe.

L’escorte avant Alec Burks a terminé avec 25 points à la tête des Warriors (9-33), qui ont connu la pire séquence de défaites depuis les 10 défaites subies du 9 au 24 mars 2002.

Les Phoenix Suns ont battu les New York Knicks 121-98, avec 26 unités et 21 rebonds du centre jamaïcain Deandre Ayton, bien soutenu par la base espagnole Ricky Rubio, qui a contribué un autre double-double (25 points et 13 passes décisives).

rgh / am

.