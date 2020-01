Miami recherchera un équilibre positif loin de chez lui dans le basket américain.

Washington, 12 janvier (Prensa Latina) Les Miami Heats partiront aujourd’hui à la recherche d’un succès contre les Knicks de New York qui les mettra dans un équilibre positif loin de chez eux en basketball américain.

Lors de leur visite au Madison Square Garden, ceux de Miami se battront pour leur 11e sourire face à 10 défaites sur la route, en contraste frappant avec leur performance à domicile dans laquelle ils ont un record de 17 victoires et un seul revers.

Avec la contribution offensive de Jimmy Butler, le Heat aspire à obtenir ses 28e et 8e victoires lors des 10 derniers engagements, pour conserver la deuxième place de la Conférence Est derrière les Milwaukee Bucks qui mènent avec 35 victoires et seulement six échecs

Dans d’autres matchs de la journée de l’Utah Jazz, les Wizzards de Whasington seront mesurés, les Spurs de San Antonio seront rivaux des Raptors de Toronto, Warrior of Golden State affrontera Grizzlies de Memphis et Clippers de Los Angeles le fera avec Denver Nuggets.

De même, les Broklyn Nets recevront la visite des Atlanta Hawks, tandis que Charlotte’s Hornest visera son 16e succès sur les Phoenix Suns.

Dans certains des résultats les plus récents, James Harden a mené l’attaque lors de la victoire des Houston Rockets sur le Minnesota Timberwilves par 139-109.

Les Cavaliers de Cleveland ont gagné 111-103 contre les Nuggets de Denver, tandis que les Lakers de Los Angeles ont joué 125-110 aux Oklahoma City Thunders.

