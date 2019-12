Michael Edwards a transformé la politique de transfert de Liverpool

Liverpool était une risée sur le marché des transferts il était une fois. Ce n’est plus le cas.

Il est révolu le temps où ils dépensaient des sommes d'argent alléchantes sur des signatures terribles – 35 millions de livres sterling pour Andy Carroll et 20 millions de livres sterling pour Stewart Downing.

John W Henry et Tom Werner sont propriétaires de Liverpool depuis huit ans

De nos jours, on s'attend à ce que toute signature des Reds soit de classe mondiale ou devienne de classe mondiale sous la direction de Jurgen Klopp.

Takumi Minamino est la dernière recrue de Liverpool après avoir conclu un contrat avec Red Bull Salzburg pour seulement 7,25 millions de livres sterling.

Klopp doit prendre un énorme crédit pour l'excellent travail de Liverpool sur le marché des transferts, mais un autre homme a également joué un rôle énorme dans la transformation de leur fortune.

Le 4 novembre 2016 ne signifie peut-être pas grand-chose pour Kopites, mais cela devrait vraiment l'être, comme c'était le cas lorsque Michael Edwards a été nommé directeur sportif du club.

Kevin Hatchard explique pourquoi Liverpool devrait être ravi de signer Takumi Minamino

Tout a alors changé et Liverpool a signé un certain nombre de bonnes signatures au cours des trois dernières années, notamment Virgil van Dijk et Mohamed Salah.

Edwards est au club depuis 2011, d'abord en tant que responsable analytique avant d'être promu directeur de la performance technique puis directeur technique.

Il aurait donc joué un rôle clé dans le recrutement de Sadio Mane et Georginio Wijnaldum à l'été 2016 également.

talkSPORT.com a examiné toutes les signatures que Liverpool a faites depuis qu'Edwards est devenu directeur sportif et les a classées.

Edwards a fait partie intégrante des progrès de Liverpool ces dernières années

14) Andy Lonergan

Il est un nom familier dans la Ligue de football, mais le gardien de but Lonergan a étonnamment rejoint Liverpool cet été.

Le joueur de 36 ans n'a pas fait une seule apparition pour le club cette saison et ne devrait pas le faire à moins qu'il n'y ait une grave crise de blessure dans le but.

Donc, malheureusement, Lonergan est en dernière position des joueurs que Liverpool a recrutés lors de la présidence d'Edwards.

Lonergan est surtout connu pour son temps à Preston, mais a également joué pour Leeds and Wolves

13) Tony Gallacher

"Qui?", Vous vous demandez peut-être, mais c'est assez juste parce que l'arrière, 20 ans, n'a fait qu'une apparition senior depuis sa signature en janvier 2018.

Et cela est arrivé très récemment lorsque Gallacher a joué à la sortie de la Coupe Carabao de Liverpool à Aston Villa, un match où la plus jeune équipe des Reds de l'histoire a perdu 5-0.

. ou concédants de licence

C'était un baptême du feu pour Gallacher (à droite) à Villa Park

12) Sepp van den Berg

Il s'agit sans aucun doute d'un investissement pour l'avenir mais Van den Berg, 18 ans, n'a pas encore vraiment trouvé ses pieds à Anfield.

Le Néerlandais, qui a été comparé au colosse Van Dijk, a regardé un peu hors de sa profondeur lors de la Coupe Carabao contre MK Dons et Arsenal ainsi que cette défaite à Villa Park.

Liverpoolfc.com

Le nouveau défenseur pourrait être une future star

11) Dominic Solanke

Il est venu avec beaucoup de promesses à l'été 2017 après avoir été braconné de Chelsea, mais les choses ne se sont jamais vraiment passées pour Solanke à Liverpool.

Klopp a déclaré qu'il avait essayé de jouer davantage avec l'attaquant, mais avec les trois premiers de Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino qui gélifiaient brillamment, cela allait toujours être un défi de taille.

Et quand une opportunité s'ouvrait pour Solanke, il semblait toujours être blessé. Il joue maintenant pour Bournemouth, mais les Reds ont obtenu un prix décent pour et ont réalisé un profit sur lui.

.

Solanke a troqué Liverpool contre Bournemouth en janvier

10) Harvey Elliott

Pensez à ce que vous faisiez à l'âge de 16 ans. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas présenté comme la future star d'un grand club de Premier League.

Il y a beaucoup d'enthousiasme à propos d'Elliott, qui a rejoint Fulham cet été, et il s'est bien comporté en jouant pour l'équipe senior.

Elliott faisait partie de l'équipe qui a été battue à Villa Park, mais il a eu de bons moments, obligeant Orjan Nyland à effectuer un arrêt décent lorsque le match était sans but.

. – .

Elliott est le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League

9) Adrian

Les dépenses de Liverpool cet été ont été plutôt modestes, mais Adrian a joué beaucoup plus que tout le monde s’y attendait.

Alisson Becker a subi une blessure lors de son premier match de Premier League contre Norwich, ce qui signifie que le deuxième gardien de but des Reds a été recruté dans l'équipe première.

Adrian a disputé 13 matches jusqu'à présent ce trimestre, le point culminant du triomphe de Liverpool en Super Coupe contre Chelsea où il a sauvé un coup de pied de Tammy Abraham pour donner aux Reds la victoire aux tirs au but.

Ses exploits ont incité Klopp à canaliser son Balboa intérieur-Rocky en appréciation de «Adrrriiannnn». Des trucs sensationnels.

. – Contributeur

Adrian était le héros de Liverpool en Super Coupe

8) Naby Keita

Un accord a été convenu pour amener Keita à Anfield en août 2017, mais il a passé un an de plus chez Red Bull Leipzig avant de rejoindre officiellement.

Liverpool a dépensé 54 millions de livres sterling sur le milieu de terrain au cours d'un été qui a vu le club se donner à fond pour les transferts. Plus sur cela plus tard.

Il n'est pas encore à la hauteur de sa facturation, mais Keita a eu de la malchance avec des blessures mineures.

L'international guinéen a marqué trois buts lors de ses trois dernières apparitions à Liverpool, ce qui pourrait finalement être sur le point de se produire après quelques fausses aubes auparavant. Il est cependant crucial qu'il reste en forme.

. ou concédants de licence

Keita pourrait enfin faire sa marque à Liverpool

7) Alex Oxlade-Chamberlain

Signé le jour limite d'Arsenal à l'été 2017, Oxlade-Chamberlain est un ajout bienvenu auquel les fans de Liverpool ne s'attendaient probablement pas.

Il a pris le temps de s'installer dans le système de Klopp mais était en très bonne forme au second semestre 2017/18 avant de subir une grave blessure au genou lors d'une égalité en Ligue des champions contre la Roma en avril 2018.

Il a exclu Oxlade-Chamberlain pour la quasi-totalité de 2018/19, mais il a retrouvé sa pleine forme ce trimestre.

Le milieu de terrain a marqué cinq buts en 20 apparitions pour Liverpool en 2019/20.

.

Oxlade-Chamberlain cherche constamment à obtenir une place régulière dans l'équipe première

6) Xherdan Shaqiri

L'international suisse était le moins cher des quatre signatures de Liverpool à l'été 2018, rejoignant pour seulement 13 millions de livres sterling.

Shaqiri, ou “ Big Shaq '' comme l'appellent ironiquement ses coéquipiers, a pris un bon départ dans sa carrière à Anfield avec son meilleur moment aux couleurs de Liverpool lors d'une victoire sur Manchester United en décembre 2018.

Le match étant verrouillé à 1-1, Shaqiri est entré en jeu à la 70e minute et a marqué deux buts pour donner à Liverpool les trois points de plus que ses rivaux. Il a également entamé l'incroyable victoire des Reds 4-0 sur Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Il a été blessé pendant la majeure partie de cette saison, mais s'est récemment remis en forme.

. ou concédants de licence

Shaqiri a marqué lors de la victoire 5-2 de Liverpool contre Everton en décembre

5) Fabinho

Le milieu de terrain est venu deux jours après la défaite finale de Liverpool en Ligue des champions contre le Real Madrid en mai 2018 contre Monaco pour 39 millions de livres sterling – une déclaration énorme du club.

Et depuis lors, Fabinho a été exceptionnel à Liverpool, offrant à la défense la protection qu'elle criait pour la saison précédente.

Ses contributions ne sont pas toujours remarquées mais elles ont sans aucun doute joué un rôle énorme à Liverpool avec 97 points en Premier League et la victoire en Ligue des Champions la saison dernière.

Le Brésilien a subi des dommages aux ligaments de la cheville en novembre et ne devrait pas revenir avant la nouvelle année, mais Liverpool se débrouille sans lui pour le moment.

. – .

Le seul but de Fabinho pour Liverpool cette saison est venu dans un grand match – leur victoire sur Manchester City en novembre

4) Andy Robertson

Son ascension du Queen’s Park FC à sans doute le meilleur arrière gauche au monde est le truc du «Roy des Rovers».

Mais ce qui fait de Robertson une si grande signature, c'est le prix bon marché de seulement 8 millions de livres sterling que Liverpool a payé à Hull en 2017.

Le capitaine écossais est un défenseur assuré mais il avance aussi tout le temps.

Il a une grande compréhension avec Sadio Mane, qui a été le meilleur joueur de Liverpool cette saison, en bas à gauche.

. – .

Les frais de transfert de Robertson sont des arachides sur le marché actuel

3) Mohamed Salah

Vous pourriez penser que le «roi égyptien» devrait être n ° 1 dans cette liste si vous considérez à quel point il a été exceptionnel depuis son arrivée en 2017.

La première saison de Salah était stupéfiante, marquant un total incroyable de 44 buts toutes compétitions confondues et battant des records à gauche, à droite et au centre.

Il n’a pas été aussi spectaculaire depuis, mais il a quand même marqué 27 buts la saison dernière, dont un penalty en finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Pas mal pour un rejet de Chelsea…

. ou concédants de licence

Salah, qui a été lâché par Chelsea, a prouvé que tous les sceptiques avaient tort aux couleurs de Liverpool

2) Alisson Becker

Liverpool a très bien fait de recruter Fabinho, Shaqiri et Naby Keita à l'été 2018 mais la situation du gardien de but ne pouvait pas être ignorée.

Mais le club a trouvé sa pièce manquante du puzzle quand Alisson a signé pour 67 millions de livres sterling, un montant record pour un gardien à l'époque.

Maintenant qu'Alisson est entre les bâtons, Liverpool a une défense qui est assez bonne pour concourir pour les premiers prix.

Le Brésilien a de bonnes aptitudes au football et a réalisé d'innombrables arrêts, dont le meilleur lors de la victoire serrée de Liverpool sur Napoli lors de son dernier match de groupe de la Ligue des champions la saison dernière.

Si cela avait été le cas, Liverpool aurait joué en Europa League et qui sait où ils seraient maintenant.

. – .

Alisson a été l'un des sept joueurs de Liverpool à figurer sur la liste des 30 joueurs du Ballon d'Or cette année

1) Virgil van Dijk

Mais au sommet doit être le grand homme, Van Dijk.

Liverpool a cassé la banque pour le faire entrer, dépensant 75 millions de livres sterling en janvier 2018. Il s'agissait d'un montant record pour un défenseur, mais Manchester United, qui a payé 80 millions de livres sterling pour Harry Maguire, l'a éclipsé.

. – .

Van Dijk a été élu Joueur de l'année PFA la saison dernière

L’impact de Van Dijk à Liverpool ne peut être surestimé. Il les a transformés d'une défense moyenne encline à commettre une erreur en l'une des meilleures au monde.

Tel était son éclat, aucun joueur n'a même réussi à dribbler Van Dijk avec succès entre mars 2018 et août 2019.

Il a été décroché au titre de Ballon d’Or par la légende de Barcelone Lionel Messi cette année.

Van Dijk doit donc être considéré comme la plus grande signature de Liverpool sous la présidence d’Edwards. Peut-être l'une des meilleures signatures que Liverpool Football Club ait jamais faites.

