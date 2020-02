Michael Irvin réagit aux Cowboys signant Tom Brady

Michael Irvin a réagi aux rumeurs selon lesquelles les Cowboys auraient probablement signé Tom Brady récemment.

Le légendaire récepteur large de Dallas est en quelque sorte un porte-parole officieux de la nation des Cowboys, donc son avis est toujours pris au sérieux.

Ces derniers jours, les spéculations se sont réchauffées sur Dallas, ce qui pourrait éventuellement faire une course à Brady pendant la saison morte.

C’est quelque chose d’une tempête parfaite pour toutes les parties concernées.

Brady est un agent libre sans restriction cet été qui cherche clairement à changer les choses. Les Cowboys ont leur quart-arrière de franchise à Dak Prescott, mais ne semblent pas pouvoir s’entendre avec lui sur ce que devrait être son prochain contrat.

Brady venant à Dallas réglerait les problèmes de tout le monde, au moins temporairement.

Lors d’une récente interview avec WEEI, Irvin a noté qu’il avait entendu beaucoup de grondements concernant Brady venant peut-être rejoindre les Cowboys.

“Je vous dis en ce moment, au Super Bowl de Miami, des personnes très importantes avec qui j’ai eu des conversations étaient dans la même direction”, a-t-il déclaré.

En relation: Ours, Bengals discutant du commerce avec Joe Burrow?

«C’était choquant. J’avais une canneberge à la vodka dans la main et quand ils me l’ont dit, j’ai posé le verre et j’ai dit: “Parlons un peu plus de ça.” Je vous le promets, j’ai eu une conversation avec des gens, je ne peux pas dire vous qui, à propos de ce même scénario qui descend.

“Je ne sais tout simplement pas s’il y a une réelle possibilité que cela se produise.”

Actuellement, Dallas est un favori de 9 à 1 pour avoir signé Brady pendant l’intersaison. Les seules équipes devant les Cowboys sont les Las Vegas Raiders, les Los Angeles Chargers et les Tampa Bay Buccaneers.

La semaine dernière, l’initié ESPN NFL Adam Schefter a suggéré que les Raiders feront un gros effort pour amener Brady s’il finit par quitter les Patriots. L’initié du NFL Network, Ian Rapoport, a ensuite suggéré que les Chargers «étaient apparus comme une option légitime pour Brady» s’il quittait la Nouvelle-Angleterre.

Jusqu’à présent, les personnalités les plus crédibles pour prédire publiquement Brady à Dallas ont été le hall du célèbre Terrell Owens et l’animateur de radio Fox Sports Colin Cowherd.

Cela dit, le vice-président des Cowboys, Stephen Jones, a précédemment déclaré que Prescott était la priorité ultime de l’équipe – pas Brady.

En relation: Des fans de Caroline du Nord accusent le duc de tricherie dans une victoire

“Pas même une pensée”, a-t-il déclaré le mois dernier à l’Athletic.

“Nous sommes tellement, donc tous sur Dak. [Mike McCarthy] est tellement sur Dak. Il est tellement condamné que [Dak’s] le gars qui peut nous aider à gagner des championnats.

“Il met sur pied un excellent personnel pour le soutenir.”

Le problème est que, même si Dallas est à fond sur Prescott, les deux parties n’ont toujours pas pu s’entendre.

Prescott veut quelque chose de plus de 35 millions de dollars par an, et Dallas lui offre quelque chose de l’ordre de 33 millions de dollars.

Jusqu’à présent, les deux sont dans une impasse.

De toute évidence, les Cowboys ont la possibilité d’étiqueter la franchise Prescott, mais c’est une solution à court terme pour un an. Si l’équipe suit cette voie, elle pourrait tout aussi bien réfléchir sérieusement à Brady.

Brady à Dallas arrivera-t-il? Selon toute vraisemblance, la réponse est non. Mais y en a-t-il un plan? Bien sûr. Des choses plus étranges se sont certainement produites dans la NFL au cours des dernières années.

En relation: Le XFL signe-t-il Colin Kaepernick?