Michael Jordan a failli signer avec Nike

En tant que tête de sneaker, il est extrêmement difficile d’imaginer un monde sans la marque Jordan de Nike. Michael Jordan est le roi des baskets emblématiques du basket-ball. Rien de tout cela n’existe sans le partenariat entre lui et Nike.

Ces deux vont ensemble comme du beurre d’arachide et de la gelée ou du ketchup sur un hamburger ou toute autre analogie de nourriture stupide qui me manque ici. Ils ne font que se mailler. Ils ne sont pas aussi gros les uns que les autres.

Même aujourd’hui, après 35 ans, les baskets Jordan sont toujours considérées comme mouches, mais elles ont presque toutes été abandonnées.

Dans le dernier épisode de la série de Kevin Durant “The Boardroom”, son ancien agent David Falk a expliqué que Jordan n’aimait pas vraiment Nike. Tout se passe à 17h20 de la vidéo.

“Il ne voulait pas y aller. Je ne savais rien. Je n’aimais pas les chaussures. Je ne voulais pas y aller. La chaussure n’était pas si bien à l’époque et Converse était la marque dominante… Adidas avait tout le monde qui comptait. »

35 ans plus tard, Jordan et Nike valent des milliards de dollars ensemble et la société réédite ensemble les deux premières chaussures de Jordan – l’Air Ship et la première Air Jordan 1.

C’est drôle comment tout cela a fonctionné.

.