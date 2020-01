Michael Jordan a pesé sur LeBron James et le débat GOAT

Les plus grands débats de tous les temps dans la NBA sont probablement les débats les plus ennuyeux que vous pourriez avoir.

Il y a toujours quelqu’un qui dit que c’est Michael Jordan. Ensuite, vous avez la personne qui est probablement à peine assez âgée pour acheter une bière et qui ne sait pas ce qu’est un Tamogatchi qui dit que c’est indéniablement LeBron James.

Ensuite, vous avez le vieux chef qui s’insère dans la conversation et dit quelque chose de sauvage comme «savez-vous même ce qu’est un hameçon, jeune gars?» Calmez-vous, grand-père.

Ensuite, bien sûr, vous avez le stan Kobe qui est littéralement la seule personne qui pourrait penser que Kobe Bryant est le plus grand joueur de basket-ball de tous les temps.

Comme je l’ai dit, c’est un débat ennuyeux. Je déteste l’avoir. Ne me demandez pas où j’en suis.

Apparemment, Michael Jordan n’avait pas envie non plus d’avoir le débat. Lorsqu’il a été interrogé sur les comparaisons entre lui et LeBron en tant que plus grands joueurs de tous les temps, il a pris la route des flics. Tu connais celui-là.

Ce truc “ils ont joué à différentes époques donc on ne peut pas le dire!”. Oui, il y est allé.

BOOOOOOOOO.

J’attendais beaucoup plus de Michael Jordan. Il a littéralement conçu son discours au Temple de la renommée pour dénigrer les adversaires avec lesquels il a épongé le sol pendant deux décennies une dernière fois.

Il ne pouvait pas nous donner un petit «oh, LeBron? TUH »ou quelque chose? La Jordanie pourrait faire mieux.

En toute honnêteté, c’est probablement la bonne réponse. Mais nous ne voulons pas de la bonne réponse. Nous voulons la vraie réponse de Michael Jordan. Cela ne ressemble pas à ça.

Je sais ce que nous devons faire. La prochaine fois, quelqu’un devra simplement dire à MJ que LeBron est meilleur.

Il sortira probablement de sa retraite pour essayer de prouver le contraire.

.