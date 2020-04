Michael Jordan contre LeBron James: histoire de la bande

Après que LeBron James n’ait pas réussi les éliminatoires lors de sa première saison avec les Lakers de Los Angeles l’année dernière, les fans de basket-ball ont profité d’un bref répit de la résurgence annuelle du plus grand débat sportif de notre époque: Michael Jordan contre LeBron James. Les talk-shows de jour vont bien au MJ contre LeBron depuis des années, mais les arguments ont toujours atteint un sommet chaque fois que James se qualifiait pour la finale de la NBA, ce qu’il a fait pendant huit années consécutives.

La crise des coronavirus a peut-être forcé l’arrêt de la saison 2020 de la NBA, mais le débat entre Jordan et LeBron devrait reprendre Twitter avec la sortie de “The Last Dance”, une série documentaire en 10 parties sur la dernière saison de championnat de Jordanie avec les Bulls. Une nouvelle génération de fans de la NBA sera exposée aux réalisations de Jordan, et les fans de LeBron sont déjà sur la défensive sur Twitter Twitter.

Si vous recherchez un aperçu des réalisations à référencer dans votre prochain différend sur les réseaux sociaux, nous sommes là pour vous aider. Voici l’histoire de la bande pour Jordan vs LeBron.

Michael Jordan

Titres et récompenses:

6 fois champion NBA (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)

MVP à 6 reprises pour la finale de la NBA (record 6-0 en finale de la NBA)

MVP NBA à 5 reprises (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)

Joueur défensif de l’année de la NBA (1988)

10 fois première équipe All-NBA

9 fois première équipe défensive de la NBA

10 fois champion de la NBA

NBA All-Star 14 fois (MVP 3 fois)

Recrue de l’année NBA 1985

Moyennes de carrière:

Points: 30,1

Rebonds: 6,2

Aides: 5.3

Vole: 2,3

Blocs: 0,8

FG%: .497

3P%: .327

Chiffre d’affaires: 2,7

PER: 27.9

Gagnez des parts: 214,0

Valeur par rapport au joueur de remplacement: 116,1

Classements historiques:

28e en minutes (41,010)

5e des points (32292 points)

45e des passes décisives (5 633)

3e au vol (2514)

James Lebron

Titres et récompenses:

3 fois champion NBA (2012, 2013, 2016)

Joueur par excellence 3 fois finaliste de la NBA (record 3-6 en finale de la NBA)

MVP NBA à 4 reprises (2009, 2010, 2012, 2013)

Première équipe All-NBA à 12 reprises

5 fois première équipe défensive de la NBA

1 fois champion de la NBA

All-Star NBA 16 fois (MVP 3 fois)

Recrue de l’année NBA 2004

Moyennes de carrière:

Points: 27,1

Rebonds: 7.4

Aides: 7,4

Vole: 1,6

Blocs: 0,8

FG%: .504

3P%: .344

Chiffre d’affaires: 3,5

PER: 27,5

Gagnez des parts: 236,1

Valeur par rapport au joueur de remplacement: 133,2

Classements historiques:

8e en minutes (48328)

3e au nombre de points (34087)

8e passes décisives (9 298)

49e en rebonds (9353)

13e en interceptions (2011)

2e en chiffres d’affaires (4 402)

