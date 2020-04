Michael Jordan met en garde contre un nouveau documentaire

Michael Jordan a un avertissement pour tous ses fans qui sont impatients de voir un nouveau documentaire sur lui ce week-end.

Cet avertissement? Cela pourrait changer votre perception de lui.

Selon Jordan, le documentaire le fera ressembler à une personne horrible.

«Quand les gens voient cette séquence, je ne suis pas sûr qu’ils vont pouvoir comprendre pourquoi j’étais si intense, pourquoi j’ai fait les choses que j’ai faites, pourquoi j’ai agi comme j’ai agi et pourquoi j’ai dit les choses que j’ai dites “, A déclaré Jason Hehir à Jordan.

“Quand vous voyez les images de [me riding with Scotty Burrell], vous allez penser que je suis un gars horrible.

“Mais vous devez vous rendre compte que la raison pour laquelle je le traitais comme ça est parce que j’avais besoin de lui pour être dur en séries éliminatoires et nous affrontons les Indianas et les Miamis et les New York dans la Conférence de l’Est.

«Il devait être dur et je devais savoir que je pouvais compter sur lui. Et c’est le genre de choses où les gens me voient agir comme je l’ai fait dans la pratique, ils ne vont pas le comprendre. “

«The Last Dance» d’ESPN devrait être diffusé le week-end prochain.

