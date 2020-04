Michael Jordan n’est pas le GOAT de basket-ball universitaire. Breanna Stewart l’est.

ESPN a créé le classement du meilleur joueur de basket-ball universitaire de 64 personnes pour passer le temps pendant la suspension de toutes les ligues sportives majeures alors que Covid-19 continue de se propager dans le monde entier. C’était une idée amusante, qui comprenait des joueurs masculins et féminins qui étaient, pour la plupart, correctement placés sur le support. Breanna Stewart, Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar), Christian Laettner et Bill Walton étaient les têtes de série n ° 1. Mais Michael Jordan a gagné. Ce n’est pas bien.

Jordan n’est pas le meilleur joueur de basket-ball universitaire de tous les temps. Il n’est pas le meilleur joueur de basket-ball universitaire de tous les temps. Il n’était même pas le meilleur joueur de l’UNC la seule année où il a remporté le tournoi de la NCAA – James Worthy l’était.

La carrière universitaire de Jordan ne correspond pas à ce que la légende Breanna Stewart a fait à UConn. Pourtant, Stewart est tombé entre les mains d’Allen Iverson. Le gagnant du support a été déterminé par les votes des fans sur Twitter, et c’est le premier problème.

Jordan n’a remporté qu’un seul championnat NCAA et un prix de joueur de l’année, pâlissant par rapport aux quatre championnats de Stewart et à trois prix de joueur de l’année. MJ était un très bon joueur universitaire, mais il n’était pas le GOAT à cause de ce qu’il a fait à l’UNC. Ce n’est pas une prise chaude, les gens.

Breanna Stewart a eu une bien meilleure carrière universitaire que Jordan

J’arriverai aux joueurs qui peuvent en fait tenir un argument contre le trône de Stewart plus tard, mais comparer les quatre années de Stewart à UConn à celles de Jordan avec les Tar Heels est comique.

En quatre ans, Stewart a remporté quatre championnats, quatre prix du joueur le plus remarquable des quatre derniers et trois trophées de joueur Naismith de l’année. Son équipe a réussi 151-5 au cours des quatre saisons qu’elle a jouées. Lors du match de championnat NCAA 2013, UConn a battu le finaliste Louisville de 33 points. En 2014, les Huskies sont restés invaincus en saison régulière et ont battu Notre Dame en finale de 21 points. En 2015, ils ont perdu un match en saison régulière et ont encore frappé Notre Dame en finale de 10 points. Et en 2016, UConn est à nouveau invaincu et bat Syracuse pour remporter un quatrième titre consécutif de 31 points.

Pour sa carrière, Stewart a récolté 17 points en moyenne sur 53% des tirs sur le terrain et 34% des tirs à trois points (comme un attaquant de 6’4). Elle a également en moyenne trois blocs et deux vols par nuit. Sa saison senior, elle a en moyenne 20 points, neuf rebonds, quatre passes décisives, quatre blocs en 29 minutes par nuit tout en tirant à 57% sur le terrain et à 41% en profondeur. Elle a enregistré ces chiffres tout en jouant à côté de Moriah Jefferson et Morgan Tuck toute sa carrière. Ils ont été choisis n ° 2 et n ° 3 au repêchage de la WNBA après Stewart en 2016.

Stewart vérifie chaque case pour le G.O.A.T. argument. Elle a les chiffres. Elle a les anneaux. Elle est également apparue dans les plus grands matchs.

Michael Jordan était évidemment incroyable, mais loin du G.O.A.T.

Jordan n’a joué que trois ans à l’UNC, remportant un titre de recrue jouant aux côtés de James Worthy. Il était alors le troisième meilleur marqueur de l’équipe derrière Sam Perkins, marquant 14 points avec quatre rebonds et deux passes. Pour remporter le titre, les Tar Heels ont battu les Georgetown Hoyas d’un point, la Jordanie marquant 16 points sur 13 tirs et Worthy marquant 28 sur 17 tirs.

Dans sa deuxième année, Jordan est devenu le meilleur buteur de l’équipe avec 20 rebonds par match avec six rebonds sans Worthy, mais UNC a chuté en Elite Eight. La tête de série n ° 4, la Géorgie, a bouleversé l’UNC n ° 2, 82-77, les 26 points de Jordan sur 23 tirs n’étant pas suffisants.

Au cours de sa troisième et dernière année, Jordan est resté le meilleur joueur de l’UNC et est devenu le joueur national de l’année, marquant 20 points avec cinq rebonds par match. Mais l’UNC a été bouleversé par le n ° 4 Indiana, 72-68, dans le Sweet 16, alors que Jordan n’a marqué que 13 points sur 14 tirs.

Pour sa carrière, Jordan a marqué 18 points avec cinq rebonds, deux passes décisives, deux interceptions et un blocage. Dans l’ensemble, Jordan a eu une excellente carrière universitaire en basketball, mais a cimenté sa légende en devenant l’un des athlètes professionnels les plus dominants de tous les temps.

Il n’a pas le curriculum vitae de Breanna Stewart. Il n’est même pas proche.

Il y a de meilleurs arguments contre Stewart comme le meilleur joueur de collège jamais

Je pense que Stewart est le meilleur joueur à avoir jamais joué sur un terrain de basket-ball universitaire, mais il y a des arguments à avoir pour Bill Walton, Chamique Holdsclaw et Cheryl Miller. Son meilleur adversaire est probablement Lew Alcindor, plus tard connu sous le nom de Kareem Abdul-Jabbar.

Alcindor a remporté trois championnats de la NCAA, trois titres de joueur le plus remarquable des quatre derniers et deux prix de joueur national de l’année en trois saisons à l’UCLA. Il n’était pas éligible pour jouer dans sa première année en raison d’une règle qui interdisait aux étudiants de première année de jouer dans l’équipe universitaire. Mais son équipe de première année a battu le universitaire (qui était classé n ° 1 dans le pays) dans un match, 75-60, dans lequel il a marqué 31 points avec 21 rebonds.

Pour sa carrière universitaire, Alcindor a marqué 26 points avec 16 rebonds et tiré à 64% sur le terrain. Les statistiques complètes n’étaient pas prises à l’époque, nous ne savons donc pas l’étendue de ses chiffres. Mais il était sacrément bon. Peut-être aussi bon que Stewart, et certainement meilleur que Jordan.