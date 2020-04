Michael Robinson, avant la nouvelle alarmante de son état de santé: “Je suis toujours dans la bagarre”

Michael Robinson a dû sortir pour démentir les rumeurs de sa propre mort sur les réseaux sociaux. L’ancien joueur de football et commentateur actuel de Movistar a clairement indiqué qu’il continuait à se battre pour sa vie, malgré le fait qu’il avait parlé au cours des dernières heures que son état de santé s’était aggravé au point qu’il avait perdu la vie.

Pour tous ceux qui demandent à vous dire que je me bats toujours💪💪

Merci à tous pour votre intérêt et vos expressions d’affection. Je vois que je ne marcherai jamais seul, je vous entends comme à Anfield: “Tu ne marcheras jamais seul”

Merci du fond du cœur et beaucoup d’encouragement dans l’isolement – Michael Robinson (@michaelrobinson) 21 avril 2020

«Pour tous ceux qui demandent à vous dire que je me bats toujours. Merci à tous pour votre intérêt et vos expressions d’affection. Je vois que je ne marcherai jamais seul, je vous entends comme à Anfield: “Tu ne marcheras jamais seul”. Merci du fond du cœur et beaucoup d’encouragement dans l’isolement »Robinson a déclaré sur son profil de médias sociaux.

Le footballeur, devenu célèbre à Osasuna avant de passer au journalisme, Il a été diagnostiqué d’un cancer en octobre 2019. Depuis lors, Michael Robinson Elle a reçu le soutien et l’affection des gens dans sa lutte contre la maladie.