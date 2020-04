Michael Robinson décède à 61 ans

Michael Robinson nous a quittés à 61 ans. L’ancien attaquant de Liverpool, Osasuna ou Manchester City est décédé après ne pas pouvoir surmonter un cancer diagnostiqué il y a trois ans. Le Britannique a acquis une renommée en Espagne après être devenu un commentateur emblématique de Canal + et Movistar pendant près de trois décennies.

La nouvelle a été confirmée par le propre compte Twitter de Michael Robinson. «Avec une immense tristesse nous vous informons de la mort de Michael. Cela nous laisse un grand vide, mais aussi d’innombrables souvenirs, pleins du même amour que vous lui avez montré. Nous vous serons éternellement reconnaissants d’avoir rendu cet homme SI HEUREUX, il n’a jamais marché seul. Merci », a fait passer le message.

International avec l’Irlande dans les années 80, Robinson a annoncé le 30 octobre 2019 qu’il savait qu’il avait un cancer depuis un an et qu’il était incurable selon les médecins. Le commentateur a depuis subi une traitement de 14 000 euros pour contrôler une bosse survenue sous l’aisselle et qu’il grandissait de jour en jour par son corps. Cela a entraîné une métastase et un œdème cérébral qui ne pouvaient pas être surmontés.

Quand je l’ai découvert, j’ai pensé que c’était un cauchemar. Ils m’ont dit qu’il n’y a pas de remède, mais cela peut être contrôlé », affirma-t-il. «J’ai vécu une année riche en émotions, j’ai beaucoup appris de moi. J’ai toujours ressenti le soutien de vous tous “, a-t-il admis dans un message sur les réseaux sociaux.

Robinson était très apprécié des fans de football, malgré le fait qu’il ait parfois suscité certaines controverses avec ses commentaires favorables à Barcelone. Il n’a pas arrêté de travailler jusqu’au dernier souffle. Un grand journaliste, une grande personne et un leader de la communication qui a fait carrière en Espagne s’en va.

En plus de ses apparitions à la télévision, Robinson avait une présence radio sur Cadena Ser et était même la couverture de divers jeux vidéo tels que PC Fútbol. Le journalisme perd un grand communicateur et une personne très chère. Repose en paix.