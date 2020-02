Michael Thomas répond à la décision des saints de Drew Brees

Michael Thomas a répondu à la décision de retour de Drew Brees Saints avec le niveau d’excitation que la plupart attendaient de lui.

Mardi matin, Brees a officiellement annoncé qu’il reviendrait à la Nouvelle-Orléans pour une saison de plus.

Autour du Super Bowl, le futur Temple de la renommée s’est engagé à prendre un mois pour examiner ses options, puis informer tout le monde de ses plans.

Assurément, il l’a fait précisément – avec du temps à perdre.

Effacez Drew Brees s’il vous plaît 🙂 https://t.co/2rgvYDe2N4

– Michael Thomas (@Cantguardmike) 18 février 2020

À la suite de la malheureuse défaite des Saints aux mains des Vikings du Minnesota lors de la NFC Divisional Round, beaucoup se sont demandé si Brees avait encore une manche en lui.

Il s’avère que la réponse est oui.

La personne la plus enthousiaste à l’idée que Brees revienne est Thomas. Ensemble, la paire a constitué l’une des menaces offensives les plus dynamiques et les plus puissantes de la ligue.

Au cours de la dernière année, en grande partie grâce à Brees, Thomas a amassé 1 725 verges et neuf touchés sur 149 captures.

“Effacez Drew Brees”, a tweeté Thomas après l’annonce de Brees.

Il y a de très bonnes chances que ce soit la dernière année de 41 ans de Brees dans la NFL, il sera donc intéressant de voir s’il peut gagner un dernier Super Bowl à la Peyton Manning avant de raccrocher ses crampons.

