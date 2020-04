Míchel González, très critique du gouvernement de Pedro Sánchez pour “son incapacité”

Par respect, Míchel González ne peut pas cacher son mécontentement avec la façon dont le Le gouvernement de Pedro Sánchez gère la crise des coronavirus. L’alerte sanitaire s’aggrave, le nombre de personnes décédées augmente, les toilettes sont contagieuses à un rythme effroyable … L’ancien footballeur et désormais entraîneur le vit de loin, au Mexique, où l’on commence à s’inquiéter pour le Covid-19, et Il critique Sánchez et son équipe.

“Personne ne s’y attendait, mais c’est une chose pour eux de déborder, une autre chose est l’incapacité ou le manque d’humilité de reconnaître certaines choses, cette incapacité par exemple. C’est très difficile à commander, très difficile, mais il me semble aussi difficile de porter les choses de cette façon. Personne ne s’y attendait au monde, mais pour cela vous devenez des dirigeants, d’avoir certaines solutions et de ne pas toujours donner le sentiment d’improvisation “, a-t-il déclaré dans une interview pour Cadena Cope.

“Ils n’ont pas protégé les toilettes”

Le technicien a de la famille dans plusieurs villes d’Espagne, mais il est particulièrement préoccupé par sa mère: «Je m’inquiète pour ma mère, qui Il a 90 ans et réside dans une résidence à Madrid. Apparemment, il n’y a pas eu de problème, il ne semble pas. Mais nous devons tous être inquiets. Lorsque vous voyez les changements de cap et les circonstances, vous vous inquiétez. Je me sens très mal quand je vois qu’il y a environ 15 000 toilettes infectées, toilettes non protégées. Ils les ont laissés sortir, ils ne leur ont donné ni informations ni moyens. Les toilettes ont toujours été merveilleuses, mais nous ne les protégeons pas.

Enfin, il explique la situation actuelle au Mexique, où les mesures ne sont pas encore aussi strictes: «Ici la Ligue s’est arrêtée le 16. Ils ont dit que jusqu’au 30 avril, il ne sera pas possible d’essayer de reprendre l’entraînement. Les centres commerciaux n’ont pas fermé, je vois des gens manger des tacos dans la rue sans protection, les restaurants peuvent ouvrir … ils ne savent pas ce qui peut arriver. Ici, nous sommes quatre fois plus d’habitants qu’en Espagne et beaucoup n’ont pas d’assurance maladie publique ou privée. Ici, on ne sait pas combien de personnes ont pu être infectées ou combien sont mortes. Ils ont prélevé 80% du salaire sur ceux que nous facturons le plus pour que les kinésithérapeutes, les jardiniers et les autres personnels continuent de percevoir 100% ».