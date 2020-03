Bryan Curtis et David Shoemaker s’associent pour avoir un aperçu de la primaire du Michigan de mardi soir (03h00) avant de discuter de la blague surmenée de Twitter de la semaine (24h30); Les fans en ligne de Bernie Sanders (26:30); Ronan Farrow poursuivant son éditeur, Hachette, pour avoir accepté de publier les mémoires de son père, Woody Allen (37:00); Tentative de maths de Brian Williams (51:15); et plus.

