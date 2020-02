Michigan State embauche Luke Fickell comme prochain entraîneur-chef

Après la retraite brutale de Mark Dantonio, Fickell semble être le favori pour décrocher son emploi.

Fickell est l’entraîneur-chef de Cincinnati depuis trois ans, enregistrant un dossier de 26-13 dans le processus.

Au cours des deux dernières années, Fickell a remporté 11 matchs à chaque fois.

Beaucoup pensent qu’il serait la personne parfaite pour entrer dans le vide laissé par Dantonio.

Dantonio a été entraîneur-chef du Michigan State pendant 13 ans avant sa retraite soudaine mardi.

«Il y a eu tellement de moments de vie incroyables au cours des 13 dernières années», a-t-il déclaré à propos de la décision.

“Quand je réfléchis, je pense à nos matchs de championnat Big Ten, nos championnats Big Ten, les grands matchs, les éliminatoires, le bol gagne, les moments, les jalons, les diplômés, les opportunités de la NFL et enfin, et peut-être le plus important, les relations établies.

«Ce poste a toujours été un poste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n’y a pas de temps d’arrêt et il est rempli des exigences et des défis de la gestion des jeux, des joueurs, des entraîneurs, des recrues, des donateurs, du personnel, des médias, d’une base de fans enthousiastes et de la compétition au plus haut niveau.

«Je vais tout manquer, mais je pense que les sacrifices que j’ai consentis à ma famille doivent maintenant devenir ma priorité à ce moment de ma vie», a-t-il poursuivi.

«Mon plan est de rester au sein du département universitaire et sportif dans un rôle impliquant des projets spéciaux, en particulier la transition de nos joueurs, actuels et futurs, vers leurs prochains défis.

«Ce fut vraiment un honneur et un privilège d’avoir été entraîneur-chef de football à la Michigan State University. Je serai pour toujours un Spartiate. »

Qui Michigan State embauchera-t-il finalement pour remplacer Dantonio? Le temps nous le dira.

