Michigan State va mieux sans Mark Dantonio

L’entraîneur de football de l’État du Michigan, Mark Dantonio, a annoncé mardi sa retraite surprise sur Twitter, et les Spartiates s’en tirent mieux. Bien qu’il soit devenu l’entraîneur le plus victorieux de l’équipe tout en menant à des réalisations historiques, Dantonio laisse le programme dans un état pire – du moins, hors du terrain et à peine meilleur – que lors de son retour en 2006, et il devait y aller.

Il est indéniable que ses réalisations sur le terrain sont impressionnantes: il a ressuscité le programme des jours sombres de John L. Smith, faisant apparemment plus avec moins et dépassant les objectifs. Il a 114 victoires avec les Spartans, trois de ses équipes ont terminé la saison dans le top 10, et il a mené l’équipe à des victoires palpitantes dans le bol sur Géorgie, Baylor et Stanford au Rose Bowl 2014.

Sous Dantonio, l’État du Michigan est devenu l’une des deux équipes des Big Ten à participer aux éliminatoires du football collégial (bien que la plupart des fans préfèrent probablement oublier le résultat). Il a remporté trois titres de conférence et a battu le Michigan, Penn State et l’Ohio State à de nombreuses reprises, gagnant parfois de façon époustouflante. Les jeux de trucs sont devenus une marque de fabrique du football de l’État du Michigan, grâce à des jeux comme le faux goal de jeu «Little Giants» contre Notre Dame ou le faux botté de dégagement «Mousetrap» contre Northwestern. La saison 2015 a été remplie de fins sauvages.

Mais ce sont tous des souvenirs éloignés par rapport au statut actuel du football de l’État du Michigan.

Non seulement le départ de Dantonio intervient alors que le programme retombe dans la fosse lugubre dont il l’a une fois sorti – l’État du Michigan a connu 7 à 6 saisons consécutives – mais il a également contribué à créer un environnement toxique gâché par la controverse ou le regarda paresseusement se dérouler pendant son mandat de 13 ans. Sans oublier que sa stratégie de sortie est au mieux douteuse et au pire pathétique.

Peu importe que Dantonio, 63 ans, ait pris sa retraite la veille de la Journée nationale des signatures. L’événement autrefois très attendu signifie beaucoup moins avec la période de signature anticipée de décembre, et la classe de recrutement 2020 des Spartiates n’est même pas dans le top 40. (Qui voudrait s’engager dans l’État du Michigan de toute façon?)

Plus important encore, Dantonio quitte l’État du Michigan alors qu’il est impliqué dans un procès pour licenciement abusif. Il a annoncé sa retraite moins de 24 heures après avoir été accusé de multiples violations de la NCAA dans des documents judiciaires. Oh, et il a peut-être aussi commis un parjure.

Lors d’une conférence de presse mardi soir, Dantonio a déclaré que le procès n’avait «rien» à voir avec son départ, mais le moment est terriblement suspect.

Il – avec l’ancien président de l’université Lou Anna Simon et l’ancien directeur de l’athlétisme Mark Hollis – est la cible d’un procès fédéral pour licenciement abusif intenté par l’ancien directeur de l’avancement et de la performance du collège Curtis Blackwell en novembre 2018 (Blackwell poursuit également deux policiers de l’État du Michigan détectives, affirmant qu’il avait été arrêté à tort pour avoir prétendument entravé leur enquête. Aucune accusation n’a été portée.)

La poursuite fait valoir que Blackwell, dont le contrat a expiré en 2017, a été un bouc émissaire lorsque quatre membres de la classe de recrutement de Dantonio en 2016 ont été renvoyés de l’équipe après le dépôt des accusations d’agression sexuelle. Mais selon Blackwell, il a en fait essayé de dissuader l’entraîneur-chef de recruter un athlète en difficulté et a été écarté: »Dantonio a été averti par des membres du personnel, y compris Blackwell, que la recrue de 2016, Auston Robertson, était une responsabilité en raison de son passé criminel, mais l’entraîneur-chef ignoré ces appels », a rapporté le Detroit Free Press sur la base d’une déposition que Blackwell a faite en septembre. Ce casier judiciaire comprenait une charge de batterie pour délit en 2016 et plusieurs allégations d’inconduite sexuelle, documents obtenus par The Detroit News.

Robertson s’est rendu sur le campus, de toute façon, et a été accusé de viol et accusé de conduite sexuelle criminelle en 2017. Il a finalement été expulsé de l’équipe et a ensuite plaidé coupable à des accusations moins graves, bien qu’il purge toujours de 43 mois à 10 ans de prison.

L’État du Michigan a déjà une longue histoire ignoble d’ignorance des allégations d’agression sexuelle – en particulier celles contre le médecin disgracié Larry Nassar – et il semble que Dantonio a perpétué la tradition de l’administration. Soit il n’a pas fait le strict minimum pour contrôler les joueurs qu’il a recrutés dans son programme, soit il a amené sciemment un prédateur quatre étoiles sur le campus qui est maintenant derrière les barreaux pour avoir agressé sexuellement quelqu’un et sera un délinquant sexuel enregistré à sa sortie.

Mais au lieu de démissionner au milieu de cette controverse hors champ, ou après qu’un rapport ESPN 2018 a révélé qu’au moins 16 joueurs de l’État du Michigan ont été accusés d’agression sexuelle ou de violence contre les femmes sur sa montre, ou après plusieurs décisions d’entraîneur indéfendables (mais moins importantes) – comme être fidèle à une faute, réorganiser son personnel et s’attendre à autre chose que les mêmes résultats médiocres – Dantonio a assuré à tous qu’il continuerait d’entraîner les Spartans en 2020.

Un directeur sportif digne de confiance aurait mis Dantonio en conserve – ou du moins exigé sa démission – il y a quelque temps. Un entraîneur respectable – ou un être humain, en réalité – aurait tenté de faire le bien à l’université qu’il prétend tant aimer, a accepté une responsabilité et s’est éloigné. Mais Dantonio a nié avec véhémence tout acte répréhensible et a continué de vanter les «normes élevées» du programme, même si des problèmes liés à l’agression sexuelle étaient ignorés ou dissimulés.

Il est resté dans son emploi juste assez longtemps pour qu’une prime de 4,3 millions de dollars soit rétablie en janvier «en reconnaissance de ses années de service à l’Université». Puis il a pris l’argent et a couru, annonçant sa démission au moment où le public devenait au courant de nouvelles allégations de violations de la NCAA et peut-être d’un crime fédéral.

Interrogé lors de sa conférence de presse s’il ferait quelque chose de différent, Dantonio a répondu: “Non, je ne pense pas que je le ferais.” Oui, et c’est le problème.

Donc, bien sûr, si vous ne regardez que les statistiques et les records de saison, il est raisonnable de penser que Michigan State se porte mieux après 13 saisons sous Dantonio. Mais il n’est également mêlé qu’au dernier exemple de l’école mettant le sport au-dessus de la santé et de la sécurité de ses élèves; par rapport à cela, gagner de gros matchs ne signifie rien. Tout cela fait partie de son héritage.

Si le directeur sportif Bill Beekman avait quelque chose qui ressemblait à une épine dorsale, il opposerait son veto à Dantonio qui restait dans le département dans un rôle de «projets spéciaux» qui impliquait de travailler en étroite collaboration avec les joueurs. L’idée que l’ancien entraîneur-chef enseigne une classe de leadership est risible.

Dantonio – comme tant d’administrateurs qui ont démissionné en disgrâce ces dernières années – ne devrait pas être autorisé à proximité du département d’athlétisme. Directement ou indirectement, il a contribué à une culture toxique à East Lansing, et l’État du Michigan se porte mieux sans lui dans toutes ses facettes.

Tout le monde mérite mieux que le coach Dantonio.

.