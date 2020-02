Miguel Ángel Guerrero sera le remplaçant d’En-Nesyri à Leganés

Comme prévu, la boîte à concombre a intégré un nouvel attaquant dans ses rangs. Il s’agit de Miguel Angel Guerrero, qui arrive sous forme de prêt à Leganés venant de Olympiacos pour combler le vide laissé par Youssef En-Nesyri al Séville.

La déclaration de Leganés sur la signature de Miguel Ángel Guerrero

«Leganés et l’Olympiacos ont accepté le transfert jusqu’à la fin de la saison de l’attaquant Miguel Ángel Guerrero Martín, de 29 ans d’âge. L’attaquant de Tolède portera à nouveau la chemise de concombre après deux campagnes entre 2016 et 2018 », a commencé l’équipe de Madrid.

«Après avoir fait ses débuts dans le football professionnel avec Albacete Football et militaire pendant cinq saisons dans le Véritable sport, Guerrier j’arrive à Leganés au cours de l’été 2016. Avec la chemise de concombre, il a disputé 55 matchs officiels en deux saisons, marquant neuf buts et distribuant quatre passes décisives », a souligné la boîte de pepinero.

«À l’été 2018, il est devenu membre du Olympiacos, avec lequel il a joué la dernière saison et demie. Lors de sa première campagne en Grèce, Guerrero a joué 35 matchs et marqué dix buts entre la Ligue, la Coupe et la Ligue Europa. Dans ce cours, il avait participé à 27 rencontres avec l’équipe du Pirée, dont les six en phase de groupes de la Ligue des champions, avec six buts à ce jour. L’attaquant rejoindra immédiatement les ordres de Javier Aguirre, portera le numéro 9 et sera présenté la semaine prochaine », a conclu le Leganés.