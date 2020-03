Miguel Gurwitz rompt le silence sur sa «relation» avec Vanessa Huppenkothen

Source: Instagram @miguel_gurwitz @vanehupp

Le commentateur sportif Miguel Gurwitz il s’est ouvert et s’est donné le temps de parler de problèmes plus personnels et brisé le silence à propos de son relation présumée avec Vanessa Huppenkothen.

“C’était un mensonge dégoûtant. J’ai toujours eu une relation solide avec ma femme “, a-t-il déclaré. Gurwitz dans une émission Instagram pour «La Octava Sports», niant ainsi la rumeur romance avec l’hôte maintenant ESPN.

Le désormais talentueux . a également donné des détails sur son départ de Televisa Sports après 20 ans de travail dans l’entreprise et a souligné Javier Alarcón comme l’un des responsables.

“Ma relation avec Javier Alarcón Ça ne s’est pas bien terminé. Je voulais grandir davantage et il m’a dit: «Tu ne vas pas grandir ou gagner plus», a-t-il révélé. Miguel Gurwitz.