Miguel Herrera accepte que Cruz Azul doit être champion pour le coronavirus

La possibilité de se voir titre de la Liga MX à Croix Bleue au cas où le tournoi ne pourrait pas continuer à cause de CoronavirusC’est une décision Miguel Herrera accepterait.

Dans une interview avec ESPN AM, Herrera a indiqué qu’il espère que ce qui manque dans le Clôture 2020, mais s’il est déterminé que le chef doit être champion, n’aurait aucun problème à respecter la décision.

“Il serait juste que la ligue ne puisse pas reprendre et que Cruz Azul reçoive le titre, c’est lui qui est le leader. Il a bien fait dans le tournoi et c’est important. Bien que je préfère que ce tournoi soit annulé et non pris en compte”

“S’ils arrivent à le donner au leader, c’est également mérité, car pour quelque chose, il a fait 10 bonnes dates pour être en haut de la table”, a déclaré le ‘Pou«.

Finalement, Miguel Herrera assuré que les joueurs de la Amérique Ils continuent à s’entraîner à domicile, car ils ont reçu du matériel pour rester en forme dans la quarantaine.

