Miguel Herrera met l’Amérique à Boca et River

Avant de faire face à la Atlanta United dans la Concachampions, Miguel Herrera parlé de la grandeur de Amérique et mettre son équipe à niveau de Boca Juniors et Plaque de rivière.

“(Atlanta United) face à l’équipe la plus puissante de Amérique. Nous sommes la plus grande équipe qui se bat avec Rivière et La bouche pour être les meilleures équipes du continent », a-t-il déclaré. Forgeron en conférence de presse.

«Pou«A profité de l’occasion pour critiquer Ligue des Champions de la Concacaf et affirmer que c’est un petit tournoi sérieux pour ne pas avoir VAR, en plus d’exprimer son mécontentement pour avoir retiré les équipes mexicaines de la Copa Libertadores.

Jeudi, ils prendront position sur le cas de Renato Ibarra

Miguel Herrera il a préféré ne pas parler de la situation délicate qu’il vit Renato Ibarra, qui est détenu pour agresser sa femme et a dit que le L’Amérique mettra la posture jusqu’au jeudi, lors de l’audience équatorienne.