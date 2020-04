Miguel Herrera rattrape Pep Guardiola: “Je ne me sens pas moins”

Source: Twitter @ClubAmerica

Miguel Herrera Il a eu une grande carrière en tant que directeur technique, car il a deux ligues mx et un Coupe MX avec les Aigles d’Amérique, en plus de diriger le Sélection mexicaine dans une Coupe du Monde. En raison de son succès comme entraîneur, le ‘Pou“Comparé aux icônes Pep Guardiola.

“La différence est qu’il est en Europe et que je suis sur le continent américain, je suis très heureux dans l’équipe que je suis, mais j’aimerais émigrer en Europe pour démontrer que j’ai la capacité de diriger ailleurs. La situation géographique peut faire la différence“Il a expliqué Herrera en entrevue pour TUDN.

Il a également admis qu’il ne se sent pas moins par rapport au stratège ibérique. “Je ne ressentirais rien de moins que lui, il pourrait me mettre sur un court devant Pep et je ne me sens pas moins. Je le respecte beaucoup, c’est le meilleur entraîneur du monde mais j’ai aussi les bases pour lui faire faceIl a commenté.

Enfin, le technicien américaniste a reconnu qu’une grande partie du succès de Guardiola C’est à cause des écoles qu’il a dirigées. “J’admire beaucoup Guardiola, il a eu de très bonnes équipes très riches, il a une bonne foi pour son peuple et il parvient à avoir des équipes de haute qualité“Il a ajouté Herrera.

Il faut se rappeler que l’été prochain Miguel Herrera Votre contrat avec le Amérique, mais à sa bonne fortune, les dirigeants bleu crème prévoient de le renouveler.