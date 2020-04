Miguel Layún oublie le scandale et ouvre la porte au retour au Tricolore

Miguel Layún était l’un des nombreux footballeurs qui ils auraient été séparés de la sélection des «Tata» Martino pour les indisciplines extra-larges. Cependant, et après s’être assuré que le les querelles avaient déjà guéri, le côté maintenant de Rayé n’exclut pas un éventuel retour dans l’équipe tricolore.

L’ancien Footballeur de Watford il faisait partie d’une partie qui impliquait plus de sélectionnés après le match contre lequel ils ont joué États Unis. Cela a indirectement causé la ont été séparés du Tri comme mesure disciplinaire. Malgré cela, qui brillera avec le Amérique Il était clair en soulignant qu’il reviendrait à la sélection sans aucun problème.

“Je ne sais pas si je vais revenir ou non, je ne suis pas l’entraîneur. Je suis ouvert, car certaines choses qui se sont produites ont été discutées. Je pense que ce que je pensais a été largement résolu ne pas revenir à la Sélection. Cela m’a permis de libérer beaucoup de choses de ma tête “, a-t-il déclaré. Miguel Layún en entrevue pour TUDN.

Miguel Layún revient-il à Selection? 🤔 C’est ainsi qu’il a répondu à @marccrosa dans une interview exclusive. 🗣 🔴 MAINTENANT

📺 @tudnmex / @tudnusa pic.twitter.com/caR1PNRyJP – Contact sportif (@ContactoTUDN) 28 avril 2020

Le champion de football mexicain actuel a également il est temps de parler de Diego Lainez et de la nouvelle génération qui commandera le Mexique aux prochains championnats du monde. En outre, il a souligné que cela pourrait d’excellents résultats si elle est proposée.

Miguel Layún comprend que naturellement l’âge chaque fois que cela prend son péage. Cependant, il a assuré que tant qu’il se sent en bonne santé et compétitif, trouvera un moyen de représenter au pays au niveau international.

“Lorsque la Coupe du monde en Russie s’est terminée, en comprenant l’âge auquel je peux atteindre la prochaine, je me rends compte que Je peux rester physiquement sur un seul niveau cela me permet de concourir et, pendant ce temps, Je serai disposé. À moins que quelque chose ne se passe entre les deux, cela me donne de la valeur de rester à l’extérieur (de la sélection) », Condamné Miguel Layún.