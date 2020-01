Mike Ashley est «furieux» et «exige des réponses» après la divulgation des détails de l’offre publique d’achat saoudienne

Mike Ashley serait «furieux» et «exigeant des réponses» après que les détails d’une prise de contrôle saoudienne de Newcastle aient été divulgués ce week-end.

L’homme de 55 ans était de retour dans le pays lundi, deux jours après que le Wall Street Journal a annoncé que le Fonds d’investissement public saoudien était le principal acteur d’un consortium qui est en pourparlers avec les représentants d’Ashley depuis environ quatre mois.

De plus amples détails sur la proposition de 340 millions de livres sterling, provenant du prince héritier Mohammed bin Salman et du nom de code Project Zebra, sont apparus au milieu des affirmations selon lesquelles il est probable que «90%» se poursuivent.

Le groupe a été réuni par Amanda Staveley, qui a mené une offre infructueuse pour le club par PCP Capital Partners il y a deux ans – avec le propriétaire de Magpies l’accusant de perdre son temps après des mois de discussions finalement infructueuses, une accusation qu’elle a fermement réfutée.

Selon la Press Association, un Ashley frustré, qui est également en pourparlers avec une autre partie intéressée, était à l’étranger lorsque l’histoire a éclaté et il est entendu qu’il est retourné pour lancer une enquête sur les fuites, ce qui a été rendu clair depuis la première tentative de Staveley d’atteindre un accord sur le fait que toute négociation future ne doit pas se dérouler en public.

Des sources proches du magnat du sportswear ont remis en question le calendrier et la motivation des briefings, ce qui a provoqué une nouvelle vague de spéculations autour du club, et ils restent aussi sceptiques que les fans qui ont vu plusieurs rachats proposés s’effondrer depuis la mise en vente du club. encore une fois en octobre 2017.

L’Arabie saoudite est devenue de plus en plus présente dans le sport international ces derniers mois, organisant la lutte d’Antony Joshua pour le titre mondial des poids lourds contre Andy Ruiz Junior et la Super Coupe du football espagnol, et la nouvelle de l’intérêt suscité par l’État arabe à Newcastle a été accueillie par une forte réponse d’Amnesty International. .

Felix Jakens, responsable des campagnes au Royaume-Uni d’Amnesty International, a déclaré: «Ce n’est pas à nous de dire qui devrait être propriétaire de Newcastle, mais les joueurs, le personnel des coulisses et les fans devraient le voir pour ce qu’il est – le lavage de sport, clair et simple.

Le tout-puissant prince héritier saoudien Mohammad bin Salman serait intéressé par Newcastle

«Compte tenu du déluge d’investissements dans le sport que nous avons vu récemment en Arabie saoudite, une prise de contrôle de Newcastle United ne serait pas une surprise majeure.

«L’Arabie saoudite est bien connue pour ses tentatives de« lavage de sport »- en essayant d’utiliser le glamour et le prestige du sport de haut niveau comme un outil de relations publiques pour détourner l’attention du bilan abyssal des droits de l’homme du pays.» Sous le prince héritier saoudien Mohammad bin Salman , il y a eu une répression radicale des droits humains – de nombreux militants pacifiques ont été emprisonnés, dont Loujain al-Hathloul et d’autres courageuses défenseurs des droits des femmes.

“Il y a eu un blanchiment flagrant sur le meurtre horrible de Jamal Khashoggi, il y a des inquiétudes persistantes concernant le piratage saoudien, et la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a un dossier sanglant de lancement d’attaques aveugles contre des maisons et des hôpitaux.

«L’effet de lavage de sport peut être contré si les personnes impliquées le souhaitent. Le personnel et les fans de Newcastle United devraient se familiariser avec la situation dramatique des droits de l’homme en Arabie saoudite et être prêts à en parler. »

L’année dernière, des responsables saoudiens ont déclaré que Khashoggi avait été tué dans une «opération voyou» par une équipe d’agents qui tentaient de le persuader de retourner dans son pays d’origine.

Le règne controversé de près de 13 ans d’Ashley à St James’s Park l’a propulsé dans une bataille continue avec des sections de la base de fans du club, dont les plus bruyants l’ont poussé à plusieurs reprises à vendre.

C’est un message qui a été réitéré par le groupe de campagne Toon For Change, qui a remis en question sa volonté d’y aller étant donné l’échec du groupe Bin Zayed et des consortiums dirigés par Peter Kenyon – entre autres – à conclure un accord à la suite de te révélations du week-end.

Une déclaration a déclaré: «Notre message à Mike Ashley: prouvez que les sceptiques comme nous, qui croient que vous ne voulez pas vendre notre club de football, ont tort.

«Vendez Newcastle United à un parti qui a l’ambition de faire de nous le club des six premiers que nous étions avant que vous ne preniez le contrôle. Ayons de quoi rêver encore une fois. »

