Mike Bloomberg aurait dû acheter Mets au lieu de faire campagne, dit Twitter

Mike Bloomberg a mis fin à sa campagne de courte durée mais très coûteuse pour devenir le candidat démocrate à la présidence, avec des informations selon lesquelles il aurait dépensé 500 millions de dollars pour tenter de saisir la nomination.

Cela a conduit les gens sur Twitter à faire principalement la même blague sportive sur l’ancien maire de New York: si vous alliez dépenser ce genre d’argent – et nous savons que Bloomberg en A BEAUCOUP – pour une campagne, pourquoi ne pas dépenser sur quelque chose de plus intéressant comme, par exemple, l’achat des Mets de New York?

Voici un échantillon de la réaction à l’annonce de l’abandon de Bloomberg mercredi matin:

